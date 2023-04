Großübung verschiedener Bergwachten aus dem Allgäu am Samstagvormittag bei Gunzesried. Drei Stunden lang holten die Einsatzkräfte Fahrgäste aus einer Bergbahn.

Die Bergwachten aus Sonthofen, Oberstdorf und Kempten haben am Samstag eine Großübung an der Ossi-Reichert-Bahn in Gunzesried durchgeführt. Das Szenario war dabei der Ausfall einer kompletten Bergbahn.

Viele Freiwillige

Rund 170 freiwillige Fahrgäste wurden von den Einsatzkräften binnen drei Stunden aus den Kleinkabinen der Bergbahn evakuiert. Vorausgegangen war ein Aufruf der Bergwacht auf Facebook. Diesem waren Freiwillige aus dem gesamten süddeutschen Raum gefolgt.

Zwei Einsatzkräfte für Evakuierung einer Gondel

Die Evakuierung aus den Gondeln Ossi-Reichert-Bahn lief immer gleich ab: Zwei Bergwachtler stiegen die Seilbahn-Masten hinauf - einer machte sich in der Luft hängend auf den Weg zur nächsten Kabine. Dann öffnete der Retter von außen die Kabinentüre. Fest angeseilt ging es dann für die Insassen nach unten auf den Boden.

