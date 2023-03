Viel zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr Sonthofen in den vergangenen 72 Stunden. Zu insgesamt 10 Einsätzen mussten die ehrenamtlichen Helfer ausrücken. Los ging es am Freitagabend mit gleich drei technischen Hilfeleistungen, nachdem starker Wind mehrere Bauzäune umgeweht hatte. Am Samstagvormittag wurden die Helfer dann zu einer eingeschlossenen Person gerufen.

Weiter ging es am Samstagabend, nachdem eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden war. Am Sonntag hatten die ehrenamtlichen Helfer eine Verschnaufpause, bevor sie am Montag gleich fünf Mal ausrücken mussten. Los ging es am Montagmorgen. Die Einsatzkräfte mussten eine Tür öffnen. Wenige Minuten später ging der Melder ein zweites Mal. Die Feuerwehr war gefragt, als auch am alten Bahnhof eine Tür für den Rettungsdienst geöffnet werden musste. Am Nachmittag ging es aufgrund zweier Brandmeldeanlagen, die Alarm geschlagen hatten, am gleichen Objekt weiter.

Gleich zwei mal die gleiche Einsatzstelle

Im Abstand von knapp einer Stunde musste die Feuerwehr mit den Kollegen aus Berghofen ausrücken. Zum letzten Einsatz kam es schließlich am späten Nachmittag. Wieder waren die ehrenamtlichen Helfer - dieses Mal mit den Kollegen aus Imberg - wegen einer Brandmeldeanlage alarmiert worden.

„Heute war der einsatzreichste Tag seit mehreren Monaten. Ohne die viele ehrenamtlichen Helfer in unserer Feuerwehr wäre die Abarbeitung der vielen Einsätze nicht möglich gewesen,“ sagte Kommandant Markus Adler.