Nina Meyer, Küchenchefin des Bio-Berghotel Ifenblick, begeistert bei der Sat.1-Kochsendung "The Taste". Starkoch Tim Rauhe kniet sogar vor ihr nieder.

Die 42-Jährige war am vergangenen Mittwoch zur Primetime das erste Mal auf SAT.1 zu sehen. "Kochen ist voll in meiner DNA", sagte die Allgäuer Spitzenköchin in der ersten Folge der 12. Staffel von "The Taste".

In dieser Folge musste sie einen der vier Coaches für sich gewinnen, indem sie mit Geschmack überzeugte. Dafür haben die Teilnehmer aber nur Platz auf einem einzigen Löffel je Coach. Die bestehen in dieser Staffel aus den Starköchen Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin.

Spitzenköchin Nina Meyer aus dem Allgäu überzeugt bei "The Taste" mit Har Gau

Mit ihrem Har Gau, das sind chinesische Kristallklößchen, überzeugte sie die Jury sofort. Nach einigen "Mmmhhs" lobten sie das Gericht in den Himmel. "In so einer Perfektion so einen Dim Sum-Teig zu machen...", sagte Tim Raue. "Also wenn der selbst gemacht ist, geh ich auf die Knie." Gesagt, getan. Kaum betritt Nina Meyer den Raum, kniet Raue vor ihr. Es stellt sich heraus: Alle Coaches wollen die Allgäuer Spitzenköchin in ihrem Team haben. Meyer entscheidet sich letztendlich für Raue.

Trotz des ganzen Lobs: Normalerweise kocht die Küchenchefin gar nicht asiatisch. Bevor sie sich dazu entschied, Har Gau in der Sendung zu kochen, hatte sie diese nach eigener Aussage noch nie selbst gemacht. "Ich habe viele Versuche mit miesen Teigen hinter mir", sagt Meyer weiter. Als Küchenchefin im Bio-Berghotel Ifenblick in Balderschwang kocht die 42-Jährige hauptsächlich Tagesgerichte für das Buffet. Die Teilnahme bei "The Taste" beschreibt Meyer als "Abenteuer-Urlaub".

Auch interessant für dich: Kochshow auf SAT 1

The Taste 2023: Zwei Kandidaten aus dem Allgäu sind mit dabei

So beschreibt Sat.1 die Allgäuer Köchin Nina Meyers

Auf der Website der Serie ist über die Allgäuerin folgendes zu lesen: "Sie kombiniert auf ihrem Löffel Garnele mit Speck, Bambussprossen und Gurke. Nina, eine 42-jährige alleinerziehende Mutter von zwei Teenagertöchtern, ist eine extrovertierte, bunte Person und begeisterter American Football-Fan mit einem eigenen Podcast. Obwohl sie ursprünglich nicht geplant hatte, Köchin zu werden, stammt ihre Leidenschaft fürs Kochen aus einer familiären Tradition. Ihr Vater ist Küchenmeister, und 2019 übernahm sie seine Küche, die sich auf 100-prozentige Bio-Produkte und die Verarbeitung ganzer Tiere spezialisiert. Zuvor arbeitete sie drei Jahre in Sterneküchen und begann 2002 ein Studium im Gastronomiemanagement an der Hotelfachschule Zürich."

Sat.1-Sendung "The Taste" - Sendetermine

Die Sendung "The Taste" wird seit 2013 vom TV-Sender Sat.1 ausgestrahlt. Bei der Kochshow dreht sich alles darum, ein komplettes Gericht auf nur einem Löffel anzurichten. Wenn ein Teilnehmer in allen Runden erfolgreich ist, hat er die Chance, im Finale neben einem eigenen Kochbuch auch 50.000 Euro mit dem perfekten Genuss-Löffel zu gewinnen. Bis zum 20. Dezember gibt es jeden Mittwoch um 20.15 Uhr eine neue Folge der Sendung zu sehen.