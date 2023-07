Nach einem weiteren Hitze-Tag am Samstag, wird es in der kommenden Woche etwas kühler. Die 30-Grad-Marke wird voraussichtlich nicht mehr geknackt.

Am Samstag wird es in Deutschland noch einmal so richtig heiß. Auch im Allgäu steigen die Temperaturen auf über 30 Grad. Ab Sonntag wird es im Allgäu dann deutlich kühler. So liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag nur noch zwischen 21 und 25 Grad. Dabei ist es bewölkt und die Sonne zeigt sich nur selten. Es kommt zu Schauern und Gewitter.

Auch am Montag wird es voraussichtlich regnen und bewölkt. Erneut sind Gewitter möglich. Allerdings wird es wieder etwas wärmer bei Temperaturen von maximal 27 Grad. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind erneut leichte Regenschauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad.