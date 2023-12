Nach den schneereichen vergangenen Tagen stehen nun dem Allgäu die kälteste Nacht der Woche bevor. Auf den Straßen steigt auch die Glatteisgefahr.

Ein Hoch bringt mildere Luft nach Bayern

Dank eines Hochs über Mitteleuropa strömt wieder mildere Luft nach Bayern. Weil das Schmelzwasser allerdings gefrieren kann, ist vor allem Nachts noch Glatteis möglich. Die Nacht auf Montag kann im Allgäu eiskalt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Tiefstwerte zwischen -10 und -14 Grad voraus. Zudem wurden auf den Berggipfeln Sturmböen mit bis zu 80 km/h vorhergesagt.

Wie wird es am Montag?

Der Montag startet dem DWD zufolge zunächst mit dichter Bewölkung. Im Tagesverlauf wird es dann aber sonniger. In Teilen Schwabens kann es ab und zu noch schneien. Im Allgäu klettern die Temperaturen auf bis zu 1 Grad. In der Nacht besteht weiter Glatteisgefahr, die Temperaturen sinken auf bis zu -8 Grad.

Lawinengefahr in den Bergen

In den Bergen herrscht aktuell Lawinengefahr. Nach Angaben des Lawinenwarndienst Bayern liegt die Warnstufe aktuell bei 3 von 5, was einer "erheblichen" Lawinengefahr entspricht. Das Hauptproblem ist dem Lawinenwarndienst zufolge der Neuschnee, der sich durch die Sonneneinstrahlung aus dem felsigen Steilgelände als Lockerschneelawine von selbst lösen, oder durch den einzelnen Wintersportler als Schneebrettlawine ausgelöst werden kann. Besonders groß ist die Gefahr an Steilhängen oberhalb von 1.600 Metern. In den mittleren Lagen können sich insbesondere an Wiesenhängen und Waldschneisen Gleitschneelawinen lösen. Gleitschneerisse können auf diese Gefahr hindeuten.

Überdurchschnittliche Schneehöhe

Der Lawinenwarndienst warnt außerdem vor Schneebruch. Auch im Allgäu warnen Experten wegen dieser Gefahr aktuell vor Waldspaziergängen. Die Schneedecke ist vor allem in mittleren Lagen instabil, da die Schneedeckenbasis oft nass ist und so leicht ins Rutschen geraten kann. Aktuell liegen auf den Bergen 50 bis 70 Zentimeter Neuschnee. Besonders in höheren Lagen ist die Bindung zwischen Neuschnee und Altschnee ungenügend, störanfällige Zwischenschichten können die Folge sein. Allgemein sei die Schneehöhe für diese Jahreszeit überdurchschnittlich, so der Lawinenwarndienst Bayern.