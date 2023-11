Die Veranstalter der Landesgartenschau in Wangen haben den ersten Top-Act angekündigt. Rapper und Sänger Montez wird am 6. September 2024 auf der Sparkassen-Kulturbühne auftreten.

Montez gehört zur absoluten Spitze der Songwriter und Pop-Künstler im deutschsprachigen Raum. Mit seiner in drei Ländern platinveredelten Nummer-eins-Single "Auf & Ab" im Rücken, stieg sein letztes Album "HERZINFUCKED" im Frühjahr 2022 aus dem Stand in die Top 10 der deutschen Albumcharts ein.

"Liebe in Gefahr"

"Liebe in Gefahr" ist die erste Veröffentlichung aus dem gleichnamigen Album des Künstlers. Das Album war im Juni erschienen und gleich nach dem Release direkt auf die Nummer eins der deutschen Charts eingestiegen. Die Songs auf dem Album drehen sich um Liebe in all ihren Facetten. "Ich fand den Titel ‚Liebe in Gefahr’ treffend, weil Liebe ja eigentlich immer in Gefahr ist, wenn man sich nicht um sie kümmert. Er zeigt, wie fragil die Gefühle zwischen zwei Menschen sind – und wenn man nicht aufpasst oder unaufmerksam damit umgeht, verschwinden sie auch wieder", so Montez laut einer Pressemitteilung der Veranstalter der Landesgartenschau.

Ticketvorverkauf gestartet

Ab dem heutigen Dienstag um 15:00 Uhr kann man im Vorverkauf Tickets für das Konzert ergattern. Den Veranstaltern der Landesgartenschau zufolge bekommen Dauerkartenbesitzer einen Rabatt von 20 Prozent auf den Ticketpreis. Tickets gibt es auf montez-tickets.de oder auf Eventim.