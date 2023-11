Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. bietet in der Adventszeit einen Familienausflug der besonderen Art an. Am 3. Dezember 2023 sind die Nikolaus-Dampfzüge auf der Hesselbergbahn zwischen Nördlingen und Gunzenhausen unterwegs.

Traditionell sind in diesem Jahr am 1. Advent, dem 3. Dezember 2023 die Nikolaus-Dampfzüge des Vereins Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. wieder unterwegs. Die Nikolauszüge, die voraussichtlich von der 1928 gebauten Dampflokomotive 01 066 gezogen werden, befahren die im Jahre 1849 als Teil der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn eröffnete und sanft in die Landschaft eingebettete Bahnstrecke von Nördlingen über Oettingen und Wassertrüdingen nach Gunzenhausen, das direkt am Altmühlsee liegt, wie das Bayerisches Eisenbahnmuseum e.V. informiert

Fahrgäste können Weihnachtsmärkte in Nördlingen und Oettingen besuchen

In Nördlingen und Oettingen können sich die Fahrgäste auf den dortigen Weihnachtsmärkten in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen. An diesem Adventssonntag hat der Oettinger Christkindlesmarkt seine Pforten ab 14 Uhr geöffnet. Auch der Nördlinger Weihnachtsmarkt in Mitten der Altstadt versetzt die Besucher mit seinen weihnachtlich geschmückten Marktständen in Weihnachtsstimmung.

Abfahrtsplan der Nikolauszüge

Die Dampfzüge fahren nach folgendem Fahrplan vom Nördlinger Bahnhof:

Nördlingen Bahnhof ab 10.20 Uhr, 14.00 Uhr

Oettingen ab 10.40 Uhr, 14.19 Uhr

Auhausen ab 10.52 Uhr, 14.32 Uhr

Wassertrüdingen ab 11.00 Uhr; 14.40 Uhr

Gunzenhausen an 11.20 Uhr, 15.00 Uhr

Gunzenhausen ab 11.50 Uhr, 15.30 Uhr

Wassertrüdingen ab 12.10 Uhr, 15.50 Uhr

Auhausen ab 12.14 Uhr, 15.55 Uhr

Oettingen ab 12.29 Uhr, 16.10 Uhr

Nördlingen Bahnhof an 12.45 Uhr, 16.25 Uhr

Außerdem kann in Dürrenzimmern, Oettingen, Auhausen, Wassertrüdingen, Unterschwaningen und Cronheim in die Nikolauszüge zugestiegen werden.

Informationen des der Vereins Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. zu den Zügen und Fahrkarten

Fahrkarten für die Nikolausdampfzüge nach Gunzenhausen sind am Fahrtag beim Schaffner am Bahnsteig bzw. im Zug erhältlich. Es ist keine Reservierung erforderlich. Die eingesetzten historischen Wagen sind nicht barrierefrei, allerdings ist das Zugpersonal beim Ein- und Ausstieg gerne behilflich. Für die kleinen Fahrgäste steigt der Nikolaus in den Zug zu und hat für sie eine kleine Überraschung dabei.