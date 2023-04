In den vergangenen zehn Jahren sind die Mieten im Allgäu stark gestiegen. Besonders die vergangenen drei Jahre stechen dabei hervor.

Eberhard Ernst von Haus & Grund Kempten begründet das vor allem mit dem zu geringen Angebot an Wohnungen bei einer hohen Nachfrage. Hinzu kämen notwendige energetische Sanierungen und die damit verbundenen Kosten, die die Mietpreise gezwungener Maßen in die Höhe schnellen lassen.

Quadratmeter-Preise unterschiedlich

Die Quadratmeter-Preise variieren dabei auch im Allgäu von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Wo das Mieten in der Region derzeit am teuersten ist und wie viel Miete in Oberstdorf, Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Co gezahlt werden muss, lesen Sie hier.