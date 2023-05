Eine Ortsumfahrung für Steinheim wird aufgrund der enormen Belastung der Heimertinger Straße dringend gebraucht, stellte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher bei einem Informationsabend im Dorfgemeinschaftshaus in Steinheim klar. Täglich fahren bis zu 14.000 Fahrzeuge durch den Ortskern, in den kommenden Jahren soll der Durchgangsverkehr noch weiter zunehmen. "Das können wir nicht abschalten, sondern nur umlenken", erklärte OB Rothenbacher. Mehrere Varianten für eine mögliche Ortsumfahrung wurden in den vergangenen Jahren überlegt, diskutiert und wieder verworfen. "Ich glaube, dass wir jetzt einen starken Aufschlag haben, über den wir reden müssen", kündigte Oberbürgermeister Rothenbacher die siebte Variante für eine Ortsumfahrung an, die in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Kempten erarbeitet wurde.

Verlauf der Umfahrungs-Straße

Die vorgeschlagene Trasse verläuft stadtauswärts hinter dem Feuerwehrhaus Amendingen nach Westen und mündet in den Oberen Buxheimer Weg, erläuterte Tiefbauamtsleiter Urs Keil die Planung. Der Verkehr soll über die Europastraße nach Norden abgeleitet werden. Der Anschluss der Heimertinger Straße an die Donaustraße müsste verlegt und neugestaltet werden, nach Norden würde die Heimertinger Straße am Ortsende für den PKW- und LKW-Verkehr gesperrt werden. Ließe man diese Durchfahrt offen, würden Navigationsgeräte weiterhin über diese kürzere Strecke führen. Mit dieser Variante der Ortsumfahrung könne eine Entlastung der Heimertinger Straße um 8.000 Fahrten am Tag erreicht werden, betonte Keil.

So könnte die Umfahrung verlaufen. Grafik: Stadt Memmingen

Der Knotenpunkt Donaustraße/ Feuerwehrhaus Amendingen wird bei dieser Planung mit einer Ampelanlage ausgestattet. Um den Verkehr über die Europastraße abwickeln zu können, sind mehrere Umbauten notwendig am Kreisverkehr Egelsee (Bypass von Egelsee kommend auf die Europastraße) und an den Knotenpunkten Europastraße/ Unterer Buxheimer Weg (Erweiterung um eine Fahrspur, Errichtung einer Lichtsignalanlage) sowie Europastraße/ Oberer Buxheimer Weg (Errichtung einer Lichtsignalanlage).

Diskussionen zu Vor- und Nachteilen der Variante

In einer an die Vorstellung der neuen Variante anschließenden Diskussion wurde von den Bürger:innen vor allem die Sperrung der Heimertinger Straße im Norden als Nachteil gewertet. Steinheimer, die selbst häufig Richtung Heimertingen fahren, müssten dann einen Umweg über die Egelseer Straße in Kauf nehmen. Auch in der Egelseer Straße würde das Verkehrsaufkommen steigen.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher spricht beim Informationsabend im Dorfgemeinschaftshaus in Steinheim. Patrick Hörnle/ Stadt Memmingen

In den kommenden Wochen und Monaten soll die Steinheimer Bürgerschaft die Variante nun gut überlegen, darüber diskutieren, Vor- und Nachteile abwägen und zu einem gemeinsamen Votum kommen. „Der Stadtrat braucht ein klares Votum von Ihnen“, betonte Oberbürgermeister Rothenbacher. „Es wird Ihnen im Rathaus nichts übergestülpt, was Sie nicht wollen.“ Wenn eine große Mehrheit der Steinheimer hinter dieser Variante stehe, kann die Ortsumfahrung in dieser Variante weiter geplant werden. Dazu gehören unter anderem Grundstücksverhandlungen für die benötigten Flächen zwischen Donaustraße und Oberer Buxheimer Weg. Nach einer gründlichen Abwägung in der Steinheimer Bürgerschaft soll sich der Stadtrat im Herbst mit der Ortsumfahrung befassen.