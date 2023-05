Die Terminalknospe, also die Knospe die sich an der Spitze der Weißtannen befindet, ist für Rehe ein Leckerbissen, den die Tiere gerne verbeißen. Damit das nicht passiert, werden die Endknospen nun speziell geschützt

Der Terminaltrieb bringt das Höhenwachstum der Forstpflanzen, wird die Terminalknospe vom Reh verbissen, dann fällt das Höhenwachstum, also der Terminaltrieb in diesem Jahr aus. Um das Wachstum der Weißtanne nicht zu gefährden, werden deshalb die Manschetten an der Spitze angebracht. Gerade die Spitze ist für das Höhenwachstum enorm wichtig, weshalb die Seitentriebe nicht geschützt werden müssen.

So funktioniert der Schutz der Tannen

Die Verbissschutzmanschetten aus Kunststoff sind ca. 20 cm lang und besitzen nach unten und oben fünf "Stacheln". Das Reh stößt sich die empfindliche Nase an den „Stacheln" an, wenn es versucht die Terminalknospe zu fressen. "Wiederholter Wildverbiss wirkt sich sehr nachteilig auf das Wachstum der Forstpflanzen aus. Während sich junge Bäume von einem einmaligen Verbiss meist gut erholen, führt ein mehrjährig andauernder Verbiss zu starker Verbuschung („Bonsai-Bäume“) und unter Umständen auch zum Absterben der Forstpflanze", so Förster Florian Schwarz.

Einen Stock höher gesetzt

Bei zu hohen Wildbeständen wird die Terminalknospe von jungen Bäumen mit einer Verbissschutzmanschette geschützt. Der Waldbesitzer bringt die Verbissschutzmanschette im Herbst unterhalb der Terminalknospe an. Die Spitzen der Verbissschutzmanschette, die über die Terminalknospe hinausragen, sorgen für einen wirksamen Schutz vor Winterverbiss. Im Frühjahr setzt dann die Vegetation ein und der Terminaltrieb, also das Wachstum der Knospe, wächst durch die nach oben geöffneter Manschette ungehindert weiter. Jedes Jahr im Herbst wird dann die Verbissschutzmanschette einen Stock höher gesetzt und unterhalb der neuen Terminalknospe befestigt. Das Vorgehen wird solange wiederholt bis der Terminaltrieb außerhalb der Reichweite der Rehe und in Sicherheit ist.

Die Spitze der Tanne wird durch eine Verbissschutzmanschette geschützt. Benjamin Liss