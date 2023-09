Die Stadt Lindau (B) vertieft ihre Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Bregenz. In einem Arbeitsgespräch zwischen Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons und ihrem österreichischen Amtskollegen Bürgermeister Michael Ritsch wurden vier Bereiche festgelegt, in welchen die Städte zukünftig auch in politischen Arbeitsgruppen zusammenkommen sollen. Bisher fand der Austausch rein auf Verwaltungsebene statt.

Zusammenarbeit in diesen Bereichen

In den gemeinsamen politischen Ausschüssen werden Synergien in den Bereichen Mobilität und Bau, Klimaschutz und Stadtentwicklung, Kultur sowie Stadtmarketing und Wirtschaft erarbeitet und weiterentwickelt. Dabei sind auf deutscher Seite alle Fraktionen in den Arbeitsgruppen vertreten. Politisch verantwortlich für die Bereiche in Bregenz sind die Stadträte Robert Pockenauer (Mobilität und Bau, Stadtentwicklung), Heribert Hehle (Klimaschutz), Michael Rauth (Kultur) und Florian Rainer (Stadtmarketing und Wirtschaft).

"Freue mich, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Bregenz intensivieren"

„Ich freue mich sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Bregenz intensivieren und sich nun auch die politischen Mandatsträger austauschen und zusammenarbeiten werden. Bislang hat sich bestätigt, dass es einige Synergien mit Bregenz gibt. Durch die Zusammenarbeit in den politischen Fachgremien können wir konkrete Maßnahmen anstoßen und umsetzen“, sagt Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons.

"Nun wollen wir die Zusammenarbeit auf die nächste Stufe heben"

„Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass wir in den verschiedensten Bereichen zahlreiche Überschneidungen mit Lindau haben und ein Austausch stets befruchtend ist. Nun wollen wir die Zusammenarbeit auf die nächste Stufe heben, denn eine engere Kooperation der beiden Städte auf politischer Ebene gibt uns die Möglichkeit, größer zu denken und neue Impulse im Bodenseeraum nicht nur zu diskutieren, sondern auch tatsächlich umzusetzen“, erklärt Bürgermeister Michael Ritsch. Vor allem im Bereich des öffentlichen Verkehrs, aber auch bei Veranstaltungen und Kongressen sieht er viele Kooperationsmöglichkeiten.

Zusätzlich prüfen die Finanzexperten beider Städte mögliche EU-Fördermittel, welche für die Umsetzung grenzüberschreitender Projekte ausgeschüttet werden könnten. Im Juni 2024 sollen in einer gemeinsamen Sitzung des Lindauer Stadtrates und der Bregenzer Stadtvertretung im Bregenzer Festspielhaus erste Ergebnisse dieser politischen Kooperation präsentiert werden.