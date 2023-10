Das Lichtkunstprojekt "Kaufbeuren leuchtet" erhellt auch dieses Jahr die Kaufbeurer Stadt. Dafür hat die Stadt den Künstler Benjamin Sandro Jantzen engagiert.

Im trüber werdenden Herbst heißt es wieder "Kaufbeuren leuchtet". Das Lichtkunstprojekt findet laut einer Pressemitteilung der Stadt Kaufbeuren von Mittwoch, 15. November bis Sonntag, 19. November täglich von 18 bis 21 Uhr statt. Am Freitag, 17. November wird die Veranstaltung erneut mit dem Candle Light Shopping der Aktionsgemeinschaft kombiniert.

Motto: "City. Nature. Future"

Die Neuauflage des Formats steht unter dem Motto „City. Nature. Future“. Die Abteilung Kultur hat dafür den Künstler Benjamin Sandro Jantzen aka Pixelschubser verpflichtet, der mit zwei Arbeiten in der Kaiser-Max-Straße vertreten sein wird.

Erneut Großprojektion am Rathaus

Zum einen entwickelt Jantzen, der der Stadt schon seit freiflug-Tagen verbunden ist, eine Großprojektion auf das Rathaus. Darin setzt er sich mit der Geschichte von Kaufbeuren und Neugablonz, vor allem aber mit deren fiktiver Zukunft künstlerisch auseinander und wird sie mit Hilfe von KI-generierten Videos farbenfroh und popartig darstellen.

Spiegelkugel-Garten: "Sinfonie aus Lichtstrahlen und Spiegelungen"

Zum anderen wartet auf die Gäste eine grüne Oase: In einer begehbaren Gartenlandschaft erzeugt der Künstler mit unzähligen Spiegelkugeln eine faszinierende Sinfonie aus Lichtstrahlen und Spiegelungen. Laut der Stadt Kaufbeuren entsteht "eine Sphäre, in der Magie und Licht verschmelzen und sich die Realität zu einer Traumlandschaft aus Reflexionen und fesselndem Licht zu krümmen scheint." Die Spiegelkugeln selbst variieren in Größe und Farbton und erschaffen so eine facettenreiche und strahlende Szenerie. Die immersive Lichtkunst-Installation lädt ein, zwischen den Kugeln zu wandern, zu entschleunigen und im Licht zu baden.

Der Künstler Benjamin Sandro Jantzen

Benjamin Jantzen aka Pixelschubser (Jahrgang 1979) lebt und arbeitet als Medien- und Digitalkünstler in Mannheim. Er erforscht in seinen Arbeiten so genannte Glitch-Ästhetiken und Interaktivität, beeindruckt mit Projektionen im urbanen Raum und arbeitet als freier Videodesigner für Oper und Theater, unter anderem am Nationaltheater Mannheim, am Seoul Art Center und bei den Salzburger Festspielen.

Jantzen ist zudem als Initiator, Leiter und Kurator mehrerer Festivals und Galerien tätig und hat seine Arbeiten bisher unter anderem im Istanbul Modern, im Leopold-Hoesch-Museum Düren und im NRW Forum Düsseldorf gezeigt.