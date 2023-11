Im Legoland Günzburg laufen die Vorbereitungen auf die Vorweihnachtszeit auf Hochtouren. Am Donnerstag stellte der Freizeitpark einen Weihnachtsbaum auf, der komplett aus Duplo-Steinen besteht.

Derzeit wird der Familienfreizeitpark mit LEGO®-Dekorationen geschmückt, tausend Weihnachtsbäume werden aufgestellt und leckere Naschereien verköstigt. Alles um den Parkbesuchern am 24. November einen winterlichen Auftakt in die Legoland Wintersaison zu bieten.

Besonderer Hingucker

Am Donnerstag, den 9. November wurde ein besonderes Highlight im Aufbau vollendet: Der zehn Meter hohe Lego®-Duplo-Weihnachtsbaum schmückt jetzt feierlich den Eingangsbereich vor dem MINILAND. Einer Pressemitteilung des Legolands zufolge besteht das massive Lego-Bauwerk aus 365.000 Duplo-Steinen und wiegt knapp fünf Tonnen. Dazu sorgen wunderbare Details für einen Hingucker.

Der Weihnachtsbaum ist knapp fünf Tonnen schwer und besteht aus über 360.000 Duplo-Steinen.

Große Maschinen helfen beim Aufbau

Wie der Freizeitpark weiter berichtet, wird die Spitze des Baumes von einem etwa 100 Kilogramm schweren LEGO-Duplo-Stern gekrönt, der hell über das WinterWonder-Legoland® strahlen wird. "Kran und Teleskoplader - wir haben große Maschinen aufgefahren, um alle Teile des Baumes an der richtigen Stelle zu platzieren", so Legoland Modellbauer Marcel Maier, der sowohl für die Details der Modelle im MINILAND als auch für große technische Arbeiten, wie den Aufbau des LEGO-Weihnachtsbaumes zuständig ist . "Gerade diese Abwechslung ist das Tolle an meiner Arbeit und mit der erstmaligen Winteröffnung warten auf die Besucher viele weitere großartige Überraschungen, wie es sie noch nie zuvor im Park gab", so Maier laut Pressemitteilung.

Wann wird das WinterWonder-Legoland geöffnet?

Die Tore zum ersten WinterWonder-Legoland werden am 24. November geöffnet. Bis dahin wird sowohl der Park als auch der Burgenkomplex im angrenzenden Legoland-Feriendorf in eine winterliche Atmosphäre getaucht. Um die Vorfreude zu steigern, gibt es weitere Infos, Tickets und Übernachtungspakete bereits auf www.LEGOLAND.de/WinterWonder.