Schnell mal auf einer Hütte in den Bergen übernachten, während man in den Alpen beim Wandern oder auf Klettertour ist? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Der DAV hat sich deshalb jetzt etwas ausgedacht, damit Bergler wissen, ob auf den Hütten kurzfristig noch Schlafplätze frei sind.

Die Suche nach einer Hütte für eine kurzfristige Übernachtung kann eine Herausforderung sein, berichtet der Deutscher Alpenverein (DAV) - vor allem im Sommer zu den Ferienzeiten oder am Wochenende. Damit Gäste künftig schneller einen Schlafplatz auf den Hütten finden, hat der Deutsche Alpenverein das Online-Tool "Last-Minute-Hüttenbett" eingeführt.

Online-Tool "Last-Minute-Hüttenbett": Verfügbare Schlafplätze auf Hütten tagesaktuell

Dieses Tool zeigt Wanderern und Kletterern, die auf einer Hütte in den Alpen übernachten wollen, ob es noch Schlafplätze gibt. Auf einer interaktiven Karte sehen die Nutzer alle Hütten des DAV, die an das Reservierungssystem angeschlossen sind. Mit einem Ampelsystem wird dem Platzsuchenden dann angezeigt, ob auf der jeweiligen Hütte noch freie Betten zur Verfügung stehen. Zu sehen ist immer die Verfügbarkeit des heutigen und des morgigen Tages.

Grün: Ist die Hütte grün gekennzeichnet, sind beide Nächte verfügbar.

Orange: Zeigt die Ampel orange, hat die Hütte nur für eine Nacht einen Platz frei.

Rot: Bei rot sind alle Betten belegt.

Ist noch ein Schlafplatz frei, kann man auf den integrierten Button "Jetzt reservieren" der jeweiligen Hütte klicken.So gelangt man zur Reservierungsseite und kann sich einen Übernachtungsplatz sichern. Hier finden Sie das Online-Tool "Last-Minute-Hüttenbett".

Pressesprecher DAV: "Erleichtert die Planung spontaner Bergausflüge"

Was das neue Online-Tool "Last-Minute-Hüttenbett" genau bringt, erklärt Thomas Bucher, Pressesprecher beim Deutschen Alpenverein so: "Das neue Online-Tool ist ein Schritt zur Verbesserung des Serviceangebots für Bergbegeisterte und erleichtert die Planung spontaner Bergausflüge". Aktuell werden in dem Tool nur Hütten angezeigt, die an das Online-Hütten-Reservierungssystem (OHRS) der alpinen Verbände angeschlossen sind. Es sind also nicht alle Hütten des DAV in der Karte sichtbar. Doch, wie der DAV mitteilt, arbeite man gerade daran, dass die AV-Hütten des ÖAV und AVS ebenfalls in die Karte mit aufgenommen werden.