Am Sonntag, 8. Oktober 2023 wählt Bayern einen neuen Landtag. In insgesamt 91 Stimmkreisen dürfen die Wählerinnen und Wähler dann zur Wahlurne schreiten. Im Allgäu wird in fünf verschiedenen Wahlkreisen über den neuen Landtag entschieden.

Am kommenden Sonntag, 8. Oktober 2023 wählt Bayern einen neuen Landtag. Über die Ergebnisse der Wahl informieren wir euch am Wahlabend an dieser Stelle. Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten der Landtagswahl und alles Wichtige zur ebenfalls anstehenden Bezirkstagswahl findet ihr schon jetzt im Newsblog zur Bayern-Wahl der Allgäuer Zeitung.

Insgesamt werden etwa 9,4 Millionen Menschen im Freistaat Bayern am Sonntag, 8. Oktober 2023 zur Landtagswahl stimmberechtigt sein - darunter auch etwa 554.000 junge Menschen, die zum ersten Mal an einer Landtagswahl ihre Stimme abgeben dürfen. Unter allen Stimmberechtigten sind übrigens etwas mehr Frauen - insgesamt 51,3 Prozent.

Wählen dürfen bei der Landtagswahl 2023 alle volljährigen Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Voraussetzung: Sie müssen mindestens seit drei Monaten in Bayern leben und nicht durch einen Richterspruch vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.

Auch interessant für dich: Landtagswahl in Bayern

Von Radweg bis Flugtaxi: Die Verkehrsideen bayerischer Parteien

Landtagswahl 2023: Fünf Stimmkreise im Allgäu

In ganz Bayern wird am Sonntag in 91 Stimmkreisen über die Zusammensetzung des nächsten bayerischen Landtages abgestimmt. Im Allgäu befinden sich dabei insgesamt fünf Stimmkreise. Dabei handelt es sich um:

Stimmkreis 708 Kaufbeuren

Stimmkreis 709 Kempten

Stimmkreis 710 Lindau, Sonthofen

Stimmkreis 711 Marktoberdorf

Stimmkreis 712 Memmingen

Bei der Landtagswahl 2018 waren in diesen fünf Stimmkreisen 602.400 Personen stimmberechtigt. In gesamten Wahlkreis Schwaben waren es bei der letzten Landtagswahl 1.366.00 Stimmberechtige.

Landtagswahl 2023 in Bayern: So wird gewählt

Bei der Landtagswahl 2023 kann jede stimmberechtigte Person zwei Stimmen abgeben. Mit der Erststimme wählen die Bürgerinnen und Bürger den oder die jeweilige Direktkandidatin des Stimmbezirks. Die jeweiligen Gewinner der Stimmkreise ziehen dann in den nächsten bayerischen Landtag ein.

Die Zweitstimme vergeben die Wählerinnen und Wähler dann an einen Listen-Kandidaten oder eine Listen-Kandidatin einer Partei. Über diese Zweitstimmen ziehen dann bayernweit weitere 89 Personen in den Bayerischen Landtag ein. Die Parteien erstellen für jeden Regierungsbezirk eigene Listen auf. Die Länge dieser Listen hängt von der Zahl der stimmberechtigten Personen im jeweiligen Wahlkreis (Regierungsbezirk) ab.

Je nach Ausgang der Wahl stehen einzelnen Parteien dann weitere Sitze im bayerischen Landtag zu. Diese werden über die Überhangmandate und Ausgleichsmandate berechnet. Der aktuelle Landtag (2018 bis 2023) besteht deswegen aus 205 Abgeordneten. Um am Ende aber tatsächlich Abgeordnet in den nächsten Landtag schicken zu können, muss eine Partei die Fünf-Prozent-Hürde erreichen.

Wer sind die Direktkandidaten im meinem Allgäuer Stimmkreis?

Im Stimmkreis 708 Kaufbeuren stehen u.a. als Direktkandidaten zur Wahl:

Holger Jankovsky (Die Grünen)

Christian Toth (FDP)

Bernhard Pohl (Freie Wähler)

Paul Meichelböck (Die Linke)

Susanne Sorgenfrei (SPD)

Patrick Herkommer (AfD)

Peter Wachler (CSU)

Das sind Direktkandidaten im Stimmkreis 709 Kempten, Oberallgäu:

Stefan Nowotny (Die Linke)

Joachim Konrad (CSU)

Markus Reichart (Die Grünen)

Simon Schwendiger (FDP)

Alexander Hold (Freie Wähler)

Andreas Mayer (AfD)

Hans Jürgen Ulm (SPD)

U.a. treten diese Direktkandidaten im Stimmkreis 710 Lindau, Sonthofen an:

Thomas Gehring (Die Grünen)

Eric Beißwenger (CSU)

Dr. Dominik Spitzer (FDP)

Markus Kubatschka (SPD)

Ulrike Müller (Freie Wähler)

Uwe Schweizer (AfD)

Engelbert Blessing (Die Linke)

Direktkandidaten aus dem Stimmkreis 711 Marktoberdorf:

Andreas Kaufmann (CSU)

Hannah Fischer (SPD)

Günter Räder (Grüne)

Susen Knabner (Freie Wähler)

Wolfgang Dröse (AfD)

Alexander Zellner (FDP)

Christoph Gänsheimer (Die Linke)

Stimmkreis 712 Memmingen, u.a. diese Direktkandidaten treten an:

Carmen Stürmer (Bündnis 90/Die Grünen)

Mariana Braunmiller (Freie Wähler)

Ivo Holzinger (SPD)

Rupert Reisinger (Linke)

Christoph Maier (AfD)

Franz Josef Pschierer (FDP)

Klaus Holetschek (CSU)

Am Sonntag, 8. Oktober 2023 wird auch der Bezirkstag gewählt

Die Wählerinnen und Wähler stimmen am Sonntag nicht nur über die Zusammensetzung des 19. Bayerischen Landtags ab. Zusätzlich wählen die Stimmberechtigten auch ihren neuen Bezirkstag. Auch diese Wahl findet alle fünf Jahre statt und ist an die Landtagswahl gekoppelt. In den Allgäuer Stimmkreisen wird am Sonntag also auch über den neuen schwäbischen Bezirkstag entschieden.