Schnee im Allgäuer Sommer? In den Bergen passiert das ab und zu - auch am Wochenende könnte es wieder schneien.

Vergangene Woche: Bis zu zwölf Zentimeter Neuschnee

Bis knapp über zwölf Zentimeter Neuschnee hat es erst vor einer Woche in der Bergen im Allgäu gegeben. Unter anderem lag auch an der Gipelstation des Nebelhorn ordentlich Schnee. Viele Urlauber und Besucher haben sich davon jedoch nicht abhalten lassen und besuchten die Gipfelstation. Während so mancher Ausflügler das Winterwetter mitten im Sommer bestaunte, hatten Mitarbeiter die Schneefräse herausgeholt und befreiten Wegen und Aussichtsplattformen vom Schnee.

Wieder Schnee im Allgäuer Sommer: Sonntag und Montagvormittag Temperaturen um den Gefrierpunkt in den Bergen

Nun könnte es in den Allgäuer Bergen erneut Schneefall im Sommer geben. Die Temperaturen werden in den kommenden Tagen auch in tieferen Lagen nochmal deutlich sinken. In Oberstdorf werden am Sonntag zum Teil einstellige Grade erwartet. Für den Gipfel des Nebelhorns auf 2.224 Metern bedeutet das: Temperaturen um den Gefrierpunkt oder sogar knapp darunter! Schon am Donnerstagabend meldete beispielsweise die Wetterstation an der Kanzelwand nur sieben Grad über Null.

Schnee in den Bergen im Allgäu: Nur ein kurzes Intermezzo

Besonders am Sonntag und am Montagvormittag ist die Chance auf Schnee im Allgäuer Sommer recht hoch. Lange halten wird sich der weiße Niederschlag aber nicht. Spätestens ab Dienstag klettert das Thermometer in den Bergen wieder auf zweistellige Werte.

Allgäu: Schnee via Webcam beobachten

Wer das Schneetreiben auf den Allgäuer Gipfel aus den tieferen Lagen beobachten möchte, kann das auch von zuhause aus tun. Mehrere Gipfelstationen der Bergbahnen im Allgäu bieten eine Webcam mit akutuellen Livebildern an. Die Gipfelkamera am Nebelhorn findet ihr zum Beispiel unter diesem Link. Auch auf der Gipfelstation des Fellhorns - auf 2.038 Metern - findet ihr eine Webcam.