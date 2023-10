Im Festspielhaus Bregenz kam es zu einer Protestaktion der Klimaaktivistengruppe "Extinction Rebellion". Eigentlich sollte die Stadt Feldkirch dort wegen ihrem Engagement beim Klimaschutz ausgezeichnet werden. Stattdessen verlieh die Klimagruppe der Stadt einen satirischen Preis für den ersten Platz im Greenwashing.

"Dreiste Täuschung der Öffentlichkeit"

"Wir verleihen diese Auszeichnung für die dreiste Täuschung der Öffentlichkeit, weil Feldkirch die Tunnelspinne, ein fossiles Megaprojekt zur Steigerung des Autoverkehrs genau in dem Jahr startet, in dem die weltweit eskalierende Klimakatastrophe für alle sichtbar geworden ist. Sich gleichzeitig durch das e5-Label für "im höchsten Grade nachhaltig" erklären zu lassen, zeugt von einer Unverfrorenheit, um die auch erfahrene Greenwashing-Fachleute die Gemeinde beneiden. Die Erde brennt – wie kann es sein, dass weiter an der Tunnelspinne festgehalten wird?" begründet Christian Alther (26) von Extinction Rebellion die Aktion.

Tunnelspinne Feldkirch: Nötige Infrastruktur oder fossiles Megaprojekt?

Der Stadttunnel Feldkirch ist ein im Bau befindlicher Tunnel in den Gemeinden Feldkirch und Frastanz im österreichischen Vorarlberg. Wegen seiner insgesamt vier Tunnelarme, die in einem unterirdischen Kreisverkehr zusammenlaufen, wird er auch als Tunnelspinne Feldkirch bezeichnet. Gegner des Projekts beklagen jedoch fehlende Rechte zur Durchführung des Projekts sowie enorme Kosten, die demnach besser in den Klimaschutz, als in das "fossile Megaprojekt" investiert wären.

e5-Zertifizierung soll Gemeinde Klimaschutz und Energieeffizienz bestätigen

Bei dem e5-Event im Festspielhaus Bregenz sollte die Stadt Feldkirch nun dennoch für vorbildlichen Klimaschutz ausgezeichnet werden. Die e5-Zertifizierung soll für Klimaschutzgemeinden dasselbe bedeuten, wie fünf Sterne für ein Hotel. Sie bestätigt den höchsten Grad bei der Umsetzung von Klimaschutz und Energieeffizienz. Bewertet werden dabei auch "alle Maßnahmen, die die Gemeinden im Bereich motorisierter Verkehr, Fußgänger:innen, Radfahrer:innen, öffentlicher Verkehr sowie der verwaltungsinternen Mobilität setzen können" heißt es seitens des Energieinstituts Vorarlberg.

Extinction Rebellion: Verlogene Preisverleihung

Aktivisten argumentieren aber, dass in der Region kaum etwas zum Klimaschutz getan wurde. Zwar hätte der Vorarlberger Landtag im Jahr 2019 den Klimanotstand ausgerufen, passiert sei aber wenig. "Diese verlogene Preisverleihung verdeckt den weiteren Ausbau der Automobil-Infrastruktur und die Verschwendung von Hunderten Millionen Steuergeldern. Der Stadtführung ist das Klima egal. Sie will Aufträge an ihr Umfeld vergeben. Deshalb fragen wir: Platz 1 für fossile Infrastruktur – Spinnt ihr?", begründet Marina Hagen-Canaval (27) von "Extinction Rebellion" die Aktion der Gruppe am Festspielhaus Bregenz.