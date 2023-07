Das Kinderfest Memmingen 2023 findet am heutigen Donnerstag statt. Schon am Vormittag beginnt das Fest mit einer Veranstaltung auf dem Marktplatz. Nachmittags folgt wie üblich der Kinderfestumzug.

Das Kinderfest begeistert in Memmingen jedes Jahr jung und alt. Am heutigen Donnerstag findet das Fest wieder statt. Traditionell fand am Vormittag bereits die Kinderfestfeier auf dem Marktplatz statt. Bei der Sing- und Tanzveranstaltung führen die Kinder verschiedenste Stücke auf.

Bilder von der Kinderfestfeier auf dem Marktplatz in Memmingen

Das war das Programm 2023

Eröffnung durch die Trommlerbuben

Lob - und Danklied "Freuet euch der schönen Erde"

Zunfttanz: "Schneidertanz" (Edith-Stein-Schule)

Schwäbisches Lied: "Sing zwischanei a Liadle"

Tanz: "The Wellerman" (Theodor-Heuss-Schule)

Wanderlied: "Was noch frisch und jung an Jahren"

Tanz: "summertime" (Elsbethenschule)

Modernes Lied: "Der musikalische Wasserhahn"

Tanz: "Glücklich" (Grundschule Amendingen)

Rede unseres Oberbürgermeisters Jan Rothenbacher

Tanz: "Give peace a chance" (Grundschule Steinheim)

Neues Memminger Kinderfestlied "Heut ist der Tag"

Der Umzug startet am Donnerstag um 13:30 Uhr.

