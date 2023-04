Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner am heutigen Tag mit 19,8 an. In der Vorwoche lag der Inzidenzwert in der Bundesrepublik Deutschland noch bei 27,8. Insgesamt erreichten das RKI zuletzt 2.412 Meldungen über Neuinfektionen. Am Freitag der vergangenen Woche meldete das Institut bundesweit noch 3.679 Neuinfektionen. Die Zahl der neu übermittelten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gibt das RKI mit 132 (Vorwoche: 112) an.

Corona in Bayern und dem Allgäu: Das sind die Werte des RKI

Für den Freistaat Bayern meldet das Robert-Koch-Insititut eine 7-Tage-Inzidenz von aktuell 18,1 Fällen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 24,8). Insgesamt übermittelten die bayerischen Gesundheitsämter zuletzt 278 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In der vergangenen Woche lag diese Zahl noch bei 409. Die Zahl der neu hinzugekommen Todesfälle gibt das RKI mit 23 bayernweit an (Vorwoche 17).

Für das Allgäu meldet das RKI teilweise weiter gesunkene Inzidenzwerte. In fünf Kreisen liegt die 7-Tage-Inzidenz am heutigen Karfreitag unterhalb des Wertes vor einer Woche. In drei Kreisen ist die Inzidenz wieder leicht angestiegen. Der Landkreis Ostallgäu verzeichnet aktuell den höchsten Wert und liegt dabei als einziger Kreis im Allgäu oberhalb von 20 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Für Landkreise Ravensburg, Oberallgäu und Lindau meldet das RKI jeweils einstellige Werte.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Karfreitag

(Stand: Freitag, 7. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)