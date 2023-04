Wird das Allgäu zur Cannabis-Modellregion? Wenn es nach den Jungen Liberalen geht, bietet das Allgäu die perfekten Voraussetzungen.

"Julis" wollen Allgäu als Modellregion

Wie am Montag bekannt wurde, soll die Legalisierung von Cannabis in Deutschland durch ein 2-Säulen-Modell vorangetrieben werden. Dabei soll in definierten Modellregionen Unternehmen die Produktion, der Vertrieb und die Abgabe in Fachgeschäften von Genusscannabis an Erwachsene in einem lizensierten und staatlich kontrollierten Rahmen ermöglicht werden. Die Jungen Liberalen Allgäu (Julis) sehen im Allgäu die perfekten Voraussetzungen.

Perfekte Voraussetzungen

Das Allgäu habe die perfekten Voraussetzungen zur Modellregion für eine kontrollierte Legalisierung von Cannabis zu werden. Schon früher wurde hier wie der Flachs auch der Hanf angebaut und weiterverarbeitet. Die Allgäuer Böden würden sich hierfür hervorragend eignen, was für viele Landwirte auch eine lukrative Alternative zur konventionellen Nutzung sein könnte. "Darüber hinaus ist das Allgäu ein eingespielter Wirtschaftsraum, der durch seine hohe Produktqualität besticht. Für ein Naturprodukt wie Cannabis ist dies eine perfekte Voraussetzung", heißt es weiter in dem Post.

2-Säulen-Modell

Für die Legalisierung wurde ein Zwei-Säulen-Modell erarbeitet: Eine schnelle Säule und eine, in der Modellvorhaben durchgeführt werden. In der schnellen Säule soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich legal mit Cannabis zu versorgen. Dafür sollen Cannabis Social Clubs mit maximal 500 Mitgliedern Cannabis zu Genusszwecken zum Eigenkonsum anbauen dürfen. Jedes Mitglied kann monatlich insgesamt bis zu 50 Gramm erwerben. Für unter 21-Jährige liegt die monatliche Obergrenze bei 30 Gramm. Erlaubt ist der Besitz von 25 Gramm. Diese Menge darf in der Öffentlichkeit mitgeführt werden. Für den Eigenanbau können sieben Samen oder fünf Stecklinge bezogen werden. Beim Eigenanbau sind drei weibliche Pflanzen pro Person erlaubt. Nichts ändern wird sich hingegen für unter 18-Jährige.

Holetschek klar gegen Legalisierung

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek sieht die Legalisierung von Cannabis weiter sehr kritisch. "Ich glaube, dass da in Berlin einige zusammengesessen sind, die sich nicht nur an Cannabis berauscht haben", so Holetschek. Auch das Thema Modellregion in Bayern ist für Holetschek unrealistisch. Die Modellprojekte "wird es mit uns in Bayern nicht geben", "weil wir alles daransetzen wollen, dass dies nicht zum Zuge kommt".