Jung und Sexy! – Allgäuerin bringt eigenen Kalender raus! Sie ist jung, sexy, hat strahlend blaue Augen und liebt die Landwirtschaft! Die 26-jährige Barbara Mägdefrau aus dem südlichen Oberallgäu kennen bereits viele aus dem Jungbauernkalender 2019, für den sie im Jahr 2018 ausgewählt wurde. Doch jetzt startet die junge, blonde Allgäuerin selbst mit einem Kalender durch. Provokant, aber nicht billig, so stellt Barbara Mägdefrau ihren eigenen Kalender für das Jahr 2024 vor.

Die junge Allgäuerin stand schon oft vor der Kamera, doch so erotisch ihre Bilder auch sind, verbindet sie ihr Hobby gerne mit der Landwirtschaft "Es macht mir großen Spaß vor der Kamera zu stehen mit dem Gedanken die Landwirtschaft wieder attraktiver zu präsentieren. Allerdings liebe ich es bei solchen Projekten meine eigenen Ideen einfließen zu lassen. Das brachte mich auf die Idee meinen eigenen Kalender zu gestalten", so die ausgebildete Vermessungstechnikerin. Nach Ihrer Schulzeit absolvierte die Allgäuerin erst eine Ausbildung als tiermedizinische Fachangestellte und dann eine weitere als Vermessungstechnikern, in der sie heute noch tätig ist.

Resy Fotografie/Tobias Köstl

Frieden der Natur und der Tiere ist ein Privileg

Den Frieden der Natur und der Tiere zu genießen, ist für die junge Allgäuerin ein Privileg. "Ich bin auf dem Hof meiner Eltern aufgewachsen und lebe hier auch mit meinem Mann. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen", so Barbara Mägdefrau. In ihrem ersten eigenen Kalender sind verschiedene Themen rund um die Landwirtschaft und Hobbys der Allgäuerin zu sehen. So fanden beispielsweise Maschinen-Shootings mit einer Pistenwalze, Motocross oder einem Traktor statt. Es gibt aber auch Kalenderblätter mit Rindern und Schafen. Doch auch das Allgäuer Lieblingsgetränk darf nicht fehlen.

Resy Fotografie/Tobias Köstl

Provokant und Sexy

So schmückt sich ein Kalenderbild mit einem Stammtischabend in einer gemütlichen Hütte. Die 26-jährige Vermessungstechnikern mag es provokant und sexy, billig sollen ihre Bilder aber nicht sein. "Ich mag ästhetische Bilder in knappen Outfits, jedoch wird nicht mehr zu sehen sein, als an einem Badeausflug am See", so die Allgäuerin. Doch Unterstützung erhält Barbara Mägdefrau nicht nur von ihrem Mann, sondern auch von ihrer Familie.

Wolf, Bär und vegan

Gerade bei Themen wie Wolf, Bär und veganem Lebensstil oder dem Klimawandel liegt es der Allgäuerin am Herzen, den Menschen zu zeigen, wie wichtig doch die Landwirtschaft ist. "Mit meinem Kalender verbinde ich weitaus mehr als nur ein paar Bilder in Dessous. Er ist ein Stück meiner Persönlichkeit. In diesen Kalender fließen all meine Ideen und Herzblut ein. Ich bin sehr dankbar und stolz darauf, einen Kalender mit diesen Bildern veröffentlichen zu dürfen", so das Kalendermodel. Wer sich einen Kalender der jungen Allgäuerin sichern möchte, kann dies unter www.barbaramaegdeshop.com tun.