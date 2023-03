Im Allgäu sind die Inzidenzwerte im Vergleich zur Vorwoche stark zurückgegangen.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt am heutigen Mittwoch bei 61,4. Vor einer Woche meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 133,8. Damit ist die Inzidenz in der Bundesrepublik deutlich gefallen. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist massiv zurückgegangen. 9.947 neue Corona-Fälle wurden dem RKI gemeldet (Vorwoche: 24.875). Die Gesundheitsämter melden zudem 126 weitere Todesfälle (Vorwoche: 135).

Die Lage in Bayern und dem Allgäu

In Bayern beträgt die Inzidenz am Mittwoch 64,3. Die Inzidenz ist damit im Freistaat im Vergleich zur Vorwoche (128,7) ebenfalls stark gesunken. Auch im Allgäu sind die Inzidenzwerte in beinahe allen Kreisen gefallen. Lediglich der Stadtkreis Memmingen meldet eine leicht gestiegene Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche. Der Landkreis Ostallgäu hat mit 82,4 aktuell die höchste Inzidenz in der Region, Ravensburg meldet mit 27,5 den niedrigsten 7-Tage-Wert.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Mittwoch

(Stand: Mittwoch, 08. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)