Die Inzidenzwerte im Allgäu sind weiter rückläufig. Doch wie sieht es in Bayern und Deutschland aus? Hier ein Überblick über die aktuellen Zahlen.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner ist weiter leicht zurückgegangen. Am heutigen Mittwoch beträgt sie 31,6 (Vorwoche: 41,1). Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiter zurückgegangen. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge gibt es aktuell 5.174 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 7.082). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist dagegen im Vergleich zur letzten Woche angestiegen. Die Gesundheitsämter melden 134 weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen (Vorwoche: 92).

Die aktuelle Lage in Bayern und dem Allgäu

Auch in Bayern sind die Inzidenzwerte deutlich zurückgegangen. Der Freistaat meldet am heutigen Mittwoch eine Inzidenz von 28,0. In der letzten Woche lag der Wert noch bei 37,9. Die Gesundheitsämter melden aktuell 713 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 1.023). Seit Dienstag sind in Bayern 28 weitere Menschen an einer Corona-Infektion gestorben (Vorwoche: 20).

Auch im Allgäu sind die Inzidenzwerte im Vergleich zur Vorwoche teilweise stark zurückgegangen. Nur im Landkreis Lindau und in Kaufbeuren sind die Werte leicht gestiegen. Mit 8,7 hat die Stadt Kempten die niedrigste Inzidenz in der Region. Die Stadt Kaufbeuren meldet mit 28,8 den höchsten Inzidenzwert.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Mittwoch

(Stand: Mittwoch, 29. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)