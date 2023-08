Die neue Woche startet mit starken Windböen. In den Bergen meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch kräftige Sturmböen. Es bleibt außerdem bei maximal 18 Grad weiter recht kühl für die Jahreszeit.

Stürmischer Wochenstart

Am Montag bleibt es vormittags und mittags stark bewölkt oder bedeckt. Am Nachmittag nehmen die Regenschauer laut DWD zu, auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Oberhalb von 2.000 Metern kann es in den Alpen wieder schneien. Es weht ein frischer Westwind mit starken Windböen, ab den mittleren Lagen in den Alpen sind auch Sturmböen mit bis zu 100 km/h möglich. Die Höchstwerte liegen bei kühlen 13 bis 18 Grad. Am Abend lockert es von Nordwesten her auf und es soll trocken werden. In der Nacht zum Dienstag können an den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen noch Regen oder Regenschauer auftreten, sonst lockert es überwiegend auf. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 7 Grad.

Der Dienstag wird oftmals bedeckt bei starker Quellbewölkung, zeitweise fallen ein paar Tropfen. Im Alpenvorland und in den Alpen lässt sich dagegen häufig die Sonne blicken und es bleibt trocken. Es wird auch etwas wärmer bei Höchsttemperaturen zwischen 17 und 22 Grad. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise stark böiger Westwind. In der Nacht zum Mittwoch nimmt die Bewölkung wieder zu und von Norden her kommt Regen auf. In den östlichen Alpentälern sinken die Temperaturen auf bis zu 8 Grad.

Zur Wochenmitte wird es etwas wärmer

Am Mittwoch wird es meist bedeckt mit Regenschauern, dem DWD zufolge treten allerdings nur selten Gewitter auf. Die Temperaturen bleiben gemäßigt warm bei 18 bis 22 Grad. Es weht weiter ein mäßiger Westwind, der mitunter zu starken Böen auffrischen kann. Die Nacht zum Donnerstag wird stark bewölkt bei einzelnen Schauern. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad.

Der Donnerstag wird ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Es bleibt laut DWD voraussichtlich trocken. Die Temperaturen steigen wieder an und erreichen Höchstwerte von 20 bis 25 Grad. Dazu weht ein mäßiger Nordwestwind. Die Nacht zum Freitag wird in den Alpen stark bewölkt und es kann ein wenig regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 Grad und 8 Grad.