Im Allgäu bleibt das Wetter auch in der Wochenmitte wechselhaft und regnerisch. Am heutigen Donnerstag kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge auf den Alpengipfeln zu Sturmböen kommen.

Regen und Gewitter am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag wird es vormittags und mittags an den Alpen stark bewölkt bis bedeckt und es kann zu leichtem Regen oder Regenschauern kommen. Dem DWD zufolge können bis Mittag auf den Gipfeln Sturmböen bis zu 80 km/h aufkommen. Am Nachmittag bleibt es, bei wechselnd starker Quellbewölkung, meist trocken. Am Abend meldet der DWD in den Alpen örtlich Regen. An den Alpen wird es um die 20 Grad warm, sonst klettern die Temperaturen auf bis zu 26 Grad. Abgesehen von Südostbayern kommt ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen auf. In der Nacht zum Freitag regnet es von den Alpen bis zur Isar in Niederbayern. Dazwischen bleibt es meist stark bewölkt und oft niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.

Der Freitag wird stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise regnet es, im Tagesverlauf kann es laut DWD vor allem in Schwaben auch einzelne Gewitter geben. Mit Höchstwerten zwischen 16 und 22 Grad wird es wieder etwas kühler. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Samstag kann es vom Allgäu bis nach Niederbayern erneut zu teilweise kräftigem Regen kommen. Sonst treten nur noch vereinzelte Schauer auf. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad.

Auch das Wochenende wird durchwachsen

Am Samstag fällt von den Alpen bis zum Bayerischen Wald länger anhaltender Regen. Auch in den übrigen Regionen bleibt es stark bewölkt und es kann immer wieder zu Schauern kommen. Im Regen liegen die Höchsttemperaturen an den Alpen nur um die 15 Grad. Auch sonst bleibt es mit maximal 17 bis 22 Grad weiterhin kühl für die Jahreszeit. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag kann es dem DWD zufolge zeitweise regnen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Dank Föhn wird es etwas wärmer - Das Wetter im Allgäu am Mittwoch

Auch am Sonntag bleibt es durchwegs stark bewölkt und verbreitet fällt schauerartiger Regen. Auch vereinzelte Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad. Aus Südwest bis West kommt ein Wind mit starken bis stürmischen Böen auf. Die Nacht zum Montag bleibt oft bedeckt und es können häufig Regen oder Schauer auftreten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 7 Grad.