Auch wenn es wettertechnisch gerade nicht so wirkt: Der Frühling ist da. Mit den wärmer werdenden Temperaturen startet in diesem Jahr wieder die Festival-Saison. Auch im Allgäu gibt es für Musikfans zahlreiche Gelegenheiten abzufeiern. In dieser Übersicht haben wir alle Infos zu den wichtigsten Festivals und Termine zusammengefasst.

Die wichtigsten Festivals im Allgäu

Rockfrühling Untrasried

Morgen startet bereits der Rockfrühling in Untrasried. Das laut Veranstalter "größte Rockfestival in Süddeutschland" findet am 31. März und 1. April in der 800-Einwohner-Gemeinde im Ostallgäu statt. Die besten Bilder und die Highlichts vom diesjährigen Festival hat die Allgäuer Zeitung.

Ikarus

Seit 2015 findet auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Memmingerberg das elektronische Tanzmusikfestival statt. Wegen der Pandemie musste das Festival zwei Jahre pausieren. 2022 fand es erstmals wieder statt. Auch dieses Jahr können Technofans auf sechs Bühnen ordentlich feiern. Das Line-up kann sich durchaus sehen lassen. Unter anderem haben sich Paul Kalkbrenner, Scooter und Alle Farben angekündigt.

Go to Gö

Seit 1993 findet das Musikfestival "Go to Gö" in Görisried statt. In einem Festzelt treten drei Tage lang verschiedene einheimische und auch internationale Bands am Ortsrand von Görisried auf. Dieses Jahr stehen unter anderem LaBrassBanda und Ikke Hüftgold auf der Bühne.

Willofs

Auf dem Gelände des Gasthofs Obermindeltal in Obergünzburg findet in diesem Jahr erneut das Willofs Veteranentreffen statt. Auf zwei Bühnen treten verschiedene Acts auf. Auch die Musikrichtungen sind unterschiedlich. Es kommen sowohl Hip Hop-, Techno- und Rockfans auf ihre Kosten. Bis zum 30. April läuft noch der Ticket-Vorverkauf.

Die Festival-Termine im Überblick: