In der Allgäuer Umgebung fahren in den nächsten Wochen wieder mehrere historische Dampfzüge über die Gleise. Wer dabei sein möchte, kann sich jetzt anmelden.

Am Samstag den 29. April 2023 treffen sich die Schnellzugdampflokomotiven 01 2066-7, des Vereins Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. (BEM), und die 01 1519-6 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn e. V. (EFZ) vor einem gemeinsamen Sonderzug zu einer Fahrt ohne größere Aufenthalte für Ausflüge.

Erik Bellmann

Lok aus 1936 im Einsatz

Die Dampflokomotiven der Baureihe 01 sind Schlepptenderlokomotiven, die bei der Deutschen Reichsbahn im schweren Schnellzugdienst eingesetzt wurden. Die Lokomotiven werden von zwei Zylindern angetrieben. Einige Lokomotiven der Baureihe 01 wurden in den 1960er Jahren rekonstruiert und dann als Baureihe 01.5 eingereiht. Vor dem Sonderzug kommt mit der 01 2066-7 (Baujahr 1928) eine Lok der Ursprungsausführung und mit der 01 1519-6 (Baujahr 1936; Rekonstruktion 1964) eine rekonstruierte zum Einsatz.

Rundfahrt mit der Baureihe 01

Der Zugteil aus Nördlingen fährt über Donauwörth nach Ulm und wird dort mit dem der EFZ aus Göppingen vereint. Die Rundfahrt der beiden Lokomotiven der Baureihe 01 durch Schwaben verläuft ab Ulm über die schwäbische Südbahn via Aulendorf nach Friedrichshafen. Hier steht der 1 1/2 - 2-stündige Aufenthalt, der zur Restaurierung der beiden Dampflokomotiven dient, zur freien Verfügung. Am Nachmittag geht es dann in flotter Fahrt entlang am Ufer des Bodensees und über Radolfzell weiter nach Tuttlingen und dann weiter durch das malerische Tal der jungen Donau über Sigmaringen zurück nach Ulm. Hier trennen sich die Wege der beiden Züge für deren Rückweg zu den Ausgangsbahnhöfen. Der Zustieg in den Dampfsonderzug ist in Nördlingen, Donauwörth, Günzburg und Ulm Hbf möglich.

Voraussichtliche Fahrzeiten:

Hinfahrt

Nördlingen ab ca. 6.30 Uhr

Donauwörth ab ca. 7.20 Uhr

Günzburg ab ca. 08.00 Uhr

Ulm Hbf ab ca. 9.05 Uhr

Friedrichshafen an ca. 11.30 Uhr

Rückfahrt

Friedrichshafen ab ca. 13.30 Uhr

Ulm Hbf an ca. 18.15 Uhr

Günzburg an ca. 19.45 Uhr

Donauwörth an ca. 20.30 Uhr

Nördlingen an ca. 21.15 Uhr

Mit Volldampf zum Jubiläum "5 Jahre Cafe Bruno im Alten Bahnhof Tapfheim"

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. bietet am Samstag, 6. Mai 2023 anlässlich des Jubiläums "5 Jahre Alter Bahnhof Tapfheim" eine stilechte Anreise aus Nördlingen, Donauwörth und Dillingen an. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wird es im und um den Alten Bahnhof ein buntes Programm für Groß und Klein mit historischer Drehorgel, Luftballonkünstlerin & Kinderschminken und einen regionalen Kunsthandwerkermarkt geben. In der Schmuckmanufaktur werden tolle Schmuck und Kleidungsstücke angeboten, während im Cafe ein kulinarisches Verwöhnprogramm auf die Besucher wartet.

Holger Graf

Anlässlich der Jubiläumsfeier pendelt ein Dampfzug des Bayerischen Eisenbahnmuseums aus Nördlingen zwischen Dillingen und Donauwörth. Die Züge werden von der 1928 gebauten Schnellzugdampflokomotive 01 2066-7 gezogen.

Fahrzeiten

Nördlingen Bahnhof ab 8.48 Uhr

Donauwörth Bahnhof ab 9.45 Uhr 12.42Uhr 14.42 Uhr

Tapfheim Bahnhof an 9.52 Uhr 12.49Uhr 14.48 Uhr

Tapfheim Bahnhof ab 10.07 Uhr 13.02Uhr 15.01 Uhr

Dillingen Bahnhof an 10.21 Uhr 13.16 Uhr 15.16 Uhr

Dillingen Bahnhof ab 11.29 Uhr 13.31 Uhr 15.36 Uhr

Tapfheim Bahnhof an 11.46 Uhr 13.47Uhr 15.53 Uhr

Tapfheim Bahnhof ab 12.05 Uhr 14.07Uhr 16.08 Uhr

Donauwörth Bahnhof an 12.13 Uhr 14.15Uhr 16.15 Uhr

Nördlingen Bahnhof an 17.20 Uhr

Mit dem "Stuttgarter Rössle" von Ulm zum 2. Nördlinger Eisenbahnfest

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. (BEM) bietet am 20. Mai 2023 für Familien einen Ausflug der besonderen Art an. Mit dem Schnelltriebwagen VT 12 506/507 "Stuttgarter Rössle" geht es von Ulm Hbf über Günzburg und Donauwörth zum 2. Nördlinger Eisenbahnfest nach Nördlingen.

Rückblick in vergangene Zeiten

Der Triebwagen VT 12 506/507 entstammt der zweiten Bauserie aus dem Jahr 1957 dieser formschönen Fahrzeuge, die wegen ihrer charakteristischen Kopfform als "Eierköpfe" bezeichnet wurden. Das "Stuttgarter Rössle" der DB Regio Baden-Württemberg startet in Ulm Hbf und mit Zusteigehalt in Günzburg geht es über die Donautalbahn und die Ludwig-Süd-Nord-Bahn im Schnellzugtempo ins Nördlinger Ries. Dort findet im Bayerischen Eisenbahnmuseum an diesen Tagen das 2. Nördlinger Eisenbahnfest statt. Mit diesem Fest ermöglicht das BEM, dass seine Besucher erleben, wie der Eisenbahnbetrieb in vergangenen Zeiten funktionierte.

Marcus Benz

Es werden auch Pendelfahrten mit historischen Dampfzügen zwischen Nördlingen und Donauwörth, Harburg bzw. Gunzenhausen angeboten. Für den Einsatz auf den befahrenen Strecken bzw. die Präsentation in Aktion im Bahnbetriebswerk sind die folgenden Dampflokomotiven 01 2066-7, S 3/6 3673, 52 8168-8, Lok 3 LUCI, Lok 9 RIES und die Dampfspeicherlok 6601 geplant. Der Zustieg ist in Ulm Hbf und Günzburg möglich.