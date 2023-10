Wer heute zum Hausarzt möchte, der steht möglicherweise vor einer verschlossenen Tür. Der Grund: Viele Arztpraxen sind heute im Streik

In ganz Deutschland wollen mehrere tausend Ärzte heute ihre Praxen geschlossen lassen. Der Grund ist ein Ärztestreik.

Möglicherweise fünfstellig Zahl von Arztpraxen im Streik

Zu dem Streik hatte der Virchowbund aufgerufen. Laut dessen Aussage, beteiligen sich auch knapp 20 weitere Ärzteverbände an dem heutigen Streik - auch die Kassenärztliche Vereinigung hat sich dem heutigen Protest angeschlossen. Der Verband rechnet mit "mehreren Zehntausend" Arztpraxen, die sich dem heutigen Streik anschließen. Unklar ist, wo und wieviele Arztpraxen heute nicht öffnen. Der heutige Protest ist Bestandteil der Kampagne "Praxis in Not".

Niedergelassene Ärzte protestieren gegen Lauterbachs Politik

Der Protest richtet sich gegen die Politik des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Laut dem Virchowbund würden die Praxen durch Inflation, Energiepreissteigerungen und unzureichende Finanzierungsabschlüsse mit den Krankenkassen ausgehungert. Auch die seit 30 Jahren bestehende Budgetierung mache es den Praxen schwer und werde von Bundesminister Lauterbach nicht angepackt. Das Agieren Lauterbachs stelle mehr ein Problem als eine Lösung dar, so der Bund weiter.

Gibt es heute überhaupt eine Versorgung durch Arztpraxen?

Ganz ohne ärztliche Versorgung sind die Patientinnen und Patienten in Deutschland am heutigen Montag nicht. Wie verschiedene Medien berichten, habe die Kassenärztliche Bundesvereinigung mitgeteilt, dass für den heutigen Streiktag ein flächendeckender Not- und Bereitschaftsdienst organisiert sei. Patienten sollen beispielsweise auf entsprechende Nachrichten auf den Anrufbeantwortern der Arztpraxen achten.

Das ist der Virchowbund

Der Virchowbund ist ein Berufsverband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Ziel des Verbandes ist die Interessenvertretung der niedergelassenen und ambulant tätigen Ärzte gegenüber der Politik, Öffentlichkeit und anderen Beteiligten des Gesundheitswesens. Der Verband existiert seit 1949 und hat insgesamt rund 12.000 Mitglieder in 15 Landesverbänden. Sitz des Virchowbundes ist in Berlin.