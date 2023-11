Der Heussring in Kempten wird am Wochenende gesperrt. Grund ist der Bau der Geh- und Radwegbrücke. Autofahrer müssen den Bereich umfahren.

Autofahrer müssen sich in Kempten am Wochenende auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Heussring wird nämlich laut der Stadt Kempten voll gesperrt.

In dieser Zeit ist der Heussring für den Verkehr gesperrt

Die Sperrung des Heussring findet voraussichtlich an folgenden Tagen statt:

Sperrung beginnt am Freitag den 17. November.

Heussring ist am Samstag, den 18. November voll gesperrt.

Heussring ist am Sonntag, den 19. November voll gesperrt.

Sperrung wird voraussichtlich auch am Montag noch bis 5 Uhr bestehen.

Grund der Sperrung: Bau der Geh- und Radwegbrücke

Der Heussring ist in diesem Zeitraum gesperrt, weil darüber gerade die neue Geh- und Radwegbrücke errichtet wird. An diesem Wochenende soll nun das restliche Traggerüst sowie die Brückenschalung abgebaut werden. Im Zusammenhang mit dem Brückenbau soll die Sperrung am Wochenende allerdings die letzte Vollsperrung des Heussring sein. teilt die Stadt Kempten mit. Die Fahrbahneinengung bleibt jedoch auch danach noch bis zum Abschluss der Arbeiten an der neuen Geh- und Radwegbrücke bestehen.

Sperrung Heussring: Umleitung für Autofahrer

Für Autofahrer wird eine Umleitung eingerichtet. Diese verläuft der Stadt zufolge über die Immenstädter Straße und die Lindauer Straße für Fahrtrichtung Norden, sowie über die Lindauer Straße, die Königstraße und die Bahnhofstraße für die Fahrtrichtung Süden.