Heftige Gewitter und Lebensgefahr: Ostallgäu, Unterallgäu und Kempten stehen unter Unwetterwarnung!

Für die Kreise Ostallgäu, Unterallgäu, Oberallgäu und Kempten wurde eine Warnung der Stufe 2 von 4 seitens des Warnservice des Deutschen Wetterdienstes erteilt. Diese ist gültig von 14:38 Uhr bis voraussichtlich 15:30 Uhr. In dieser Zeit besteht Lebensgefahr durch· Blitzschlag oder herabstürzende Gegenstände. Vereinzelt können umstürzende Bäume den Verkehr behindern oder Straßen und Unterführungen rasch überflutet werden. Es kann zu Aquaplaning und Hagelschlag kommen.

Verhaltenshinweise des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Aufenthalten im Freien und rät beispielsweise in Gebäuden Schutz zu suchen. Gewässer sollten allgemein gemieden werden. Gerüste und freistehende Objekte ( z.B. Leinwände und Bühnen) sollten ebenso wie

z.B. Zelte und Abdeckungen befestigt oder rechtzeitig abgebaut werden.

Im Freien besteht eine erhöhte Gefahr, die von herabfallenden Gegenständen ( z.B. großen Äste, Dachziegeln) ausgeht. Wer sich im Freien aufhält, sollte unbedingt Schutz suchen.

Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Im Straßenverkehr sollte man das Verhalten anpassen, dazu gehört auch, überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) zu meiden.