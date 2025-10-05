Logo all-in.de
Heftige Gewitter in Ostallgäu, Unterallgäu und Kempten: Schützen Sie sich vor Blitz und Überschwemmung!

Ostallgäu, Unterallgäu, Oberallgäu und Kempten

Heftige Gewitter und Lebensgefahr: Ostallgäu, Unterallgäu und Kempten stehen unter Unwetterwarnung!

Heftige Gewitter ziehen über Ostallgäu, Unterallgäu und Kempten! Blitzschlag, umstürzende Bäume und plötzliche Überflutungen stellen konkrete Risiken dar!
Von Veronika Hartmann
    Schnell weg! Bei einem Gewitter muss man sich entweder in einem Gebäude in Sicherheit bringen - oder Schutz in einer Mulde suchen. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn
    Schnell weg! Bei einem Gewitter muss man sich entweder in einem Gebäude in Sicherheit bringen - oder Schutz in einer Mulde suchen. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

    Für die Kreise Ostallgäu, Unterallgäu, Oberallgäu und Kempten wurde eine Warnung der Stufe 2 von 4 seitens des Warnservice des Deutschen Wetterdienstes erteilt. Diese ist gültig von 14:38 Uhr bis voraussichtlich 15:30 Uhr. In dieser Zeit besteht Lebensgefahr durch· Blitzschlag oder herabstürzende Gegenstände. Vereinzelt können umstürzende Bäume den Verkehr behindern oder Straßen und Unterführungen rasch überflutet werden. Es kann zu Aquaplaning und Hagelschlag kommen.

    Verhaltenshinweise des Deutschen Wetterdienstes

    Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Aufenthalten im Freien und rät beispielsweise in Gebäuden Schutz zu suchen. Gewässer sollten allgemein gemieden werden. Gerüste und freistehende Objekte (z.B. Leinwände und Bühnen) sollten ebenso wie
    z.B. Zelte und Abdeckungen befestigt oder rechtzeitig abgebaut werden.

    Im Freien besteht eine erhöhte Gefahr, die von herabfallenden Gegenständen (z.B. großen Äste, Dachziegeln) ausgeht. Wer sich im Freien aufhält, sollte unbedingt Schutz suchen.

    Verhalten im Straßenverkehr anpassen

    Im Straßenverkehr sollte man das Verhalten anpassen, dazu gehört auch, überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) zu meiden.

