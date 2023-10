Der Inselsee bei Blaichach lud am Sonntag zum Gruseln ein. Wo sonst Wassersportler über den See flitzen, machten nämlich schaurige Gestalten die Wasseroberfläche unsicher.

Schon als Vorgeschmack zu Halloween hatten sich am Sonntagnachmittag rund 25 Sportler am Inselsee bei Blaichach horrormäßig verkleidet. Die gruselig verkleideten Wakeboarderrinnen und Wakeboarder, zogen passend zu Halloween, verkleidet und geschminkt ihre letzten Runden für dieses Jahr auf dem Wasser. Denn am Sonntag ging auch der zweite Lift am Inselsee für 2023 in den Winterschlaf.

Bilder von den verkleideten Wassersportlerinnen und -sportlern: