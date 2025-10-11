400.000 Euro Schaden: Wirtschaftsteil eines Bauernhofs in Eisenberg in Flammen

Am Freitagabend, 10. Oktober, ist in Eisenberg-Weizern (Ostallgäu) der Wirtschaftsteil eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei stand der Gebäudeteil beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen.

Trotz des schnellen und beherzten Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zwar unter Kontrolle gebracht, jedoch erst nach mehreren Stunden vollständig gelöscht werden. Um alle Glutnester zu erreichen, mussten Teile des Gebäudes abgetragen werden.

400.000 Euro Schaden

Verletzt wurde niemand. Die im Stall untergebrachten Hühner und Ponys konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 400.000 Euro.

THW, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Zur Brandbekämpfung waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Eisenberg, Hopferau, Weißensee, Weißbach, Berg und Seeg, der Betriebsfeuerwehr der Firma Maho Pfronten, sowie des THW, Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten übernommen.