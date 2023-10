Die erste Woche im Oktober endet mit sonnigen Herbsttagen und milden Temperaturen. Auch in der kommenden Woche bleibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei einem Sonne-Wolken-Mix. Zur Wochenmitte kann es allerdings in den Bergen stürmisch werden.

Am Freitag gibt es nach Nebelauflösung Vormittags sowie im Tagesverlauf einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad, dazu weht ein schwacher Wind bevorzugt aus Südwest bis West. Die Nacht zum Samstag wechselnd bis gering bewölkt. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Laut DWD sinken die Temperaturen auf 11 bis 3 Grad. In Bodennähe ist stellenweise Frost möglich.

Goldener Oktober am Wochenende

Am Samstag scheint wie am Freitag häufig die Sonne, vor allem in Ostbayern können sich aber auch mal dichte Wolkenfelder bilden. Höchstwerte steigen im Allgäu auf bis zu 24 Grad. Es weht ein meist mäßiger Wind aus Südwest bis West. In der Nacht zum Sonntag wird es überwiegend klar oder wolkig. Vereinzelt tritt flacher Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 7 Grad.

Am Sonntag bleibt es dem DWD zufolge verbreitet trocken mit viel Sonnenschein. Aus nördlichen Richtungen kommt ein schwacher bis mäßiger Wind auf. Im südlichen Alpenvorland liegen die Höchstwerte bei 25 Grad. In der Nacht zum Montag wird es wolkig bis gering bewölkt. Vereinzelt kann sich erneut Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 5 Grad.

Freundlicher Wochenstart mit kräftigen Windböen

Auch die kommende Woche startet im Allgäu weitestgehend freundlich. Im Alpenvorland wird es bis zu 27 Grad warm. Dazu kommt ein mäßiger, in Böen teils starker Südwestwind auf. In der Nacht zum Dienstag lockert nach Südwesten die Wolkendecke auf. An den Alpen können ab und zu ein paar Regentropfen fallen, sonst soll es trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad.

Im Verlauf der Woche kommen immer wieder dichtere Wolken auf, es soll aber trocken bleiben. Laut Prognosen des DWD kann es vor allem am Donnerstag im Bergland in exponierten Lagen zu starken Sturmböen zwischen 62 und 88 km/h kommen. Auch im Tiefland weht ein frischer bis starker Südwestwind. Bei Höchstwerten bis zu 25 Grad bleibt es mild.