Nach dem sommerlichen Wochenende wird der Frühsommer diese Woche etwas abgebremst. Für den heutigen Montag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) starke Bewölkung. Im Allgäu kann es zu Regenschauer und teils heftigen Gewittern kommen. Der Rest der Woche wird zwar sonnig, aber es besteht weiter ein Schauer- und Gewitterrisiko.

Schauer und Gewitter an den Alpen

Der Montag wird vormittags und im weiteren Tagesverlauf von Südosten her zunehmend stark bewölkt. Dem DWD zufolge kann es zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald zu Schauern sowie einzelnen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Windböen mit bis zu 60 km/h kommen. Im nördlichen Schwaben scheint dagegen längere Zeit die Sonne und es gibt nur ein geringes Schauerrisiko. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 25 Grad, dazu weht ein mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Dienstag lockert es auf, im Alpenvorland wird es zum Teil dunstig oder neblig. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad, im Oberallgäu kann es bis zu 6 Grad kalt werden.

Am Dienstag kann es im Norden und Osten Bayerns neben sonnigen Abschnitten auch kompaktere Wolken geben. Direkt an den Alpen kann es am Nachmittag vereinzelte Schauer geben. Sonst bleibt es sonnig und meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 25 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Nord. Die Nacht zum Mittwoch wird gering bewölkt. Die Tiefsttemperatur liegt 13 bis 9, im Oberallgäu bei 7 Grad.

Aussichten für Fronleichnam

Am Mittwoch gibt es insgesamt mehr Sonne als Wolken. Über dem Bergland kann es jedoch laut DWD noch einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad. Es weht weiter ein schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus Nordost. In der Nacht zum Donnerstag wird es teils wolkig, teils klar. Es kann noch zu vereinzelten Schauern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 10, im Oberallgäu örtlich nur bei 8 Grad.

Am Donnerstag (Fronleichnam) gibt es neben Sonne auch größere Quellwolken, dabei kann es gebietsweise zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Es weht ein meist mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Freitag nehmen Schauer und Gewitter ab. Dann lockert es meist auf oder es wird gering bewölkt. Örtlich kann sich dem DWD zufolge Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 15 und 8 Grad.