Wegen der aktuell schwülwarmen Luft in Südbayern kann es am heutigen Dienstag immer wieder zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Gewitter und Starkregen. Im weiteren Verlauf der Woche beruhigt sich dann die Wetterlage.

Unwetter und Regen am Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag wird es vormittags und im weiteren Tagesverlauf oft stark bewölkt. Der DWD meldet Starkregen und Hagelschauer. Dazu kann es zu einzelnen Gewittern und kleinkörnigem Hagel kommen. Zum Abend hin zieht sich der Regen an die Alpen und in den Südosten zurück, anschließend lockert es weitestgehend auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 23 Grad. In der Nacht zum Mittwoch fällt in Alpennähe aus dichten Wolken noch Regen, anfangs sind noch letzte Gewitter möglich. Sonst lockert es auf, die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 4 Grad.

Der Mittwoch wird meist wolkig oder stark bewölkt, in Alpennähe kann es laut DWD zeitweise regnen. Sonst bleibt es meist heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad, dazu weht ein mäßiger Wind um Nord. In der Nacht zum Donnerstag fällt an den Alpen und im Südosten wahrscheinlich etwas Regen, in den übrigen Regionen bleibt es dagegen oft klar oder gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 4 Grad.

Sonne-Wolken-Mix am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. In Alpennähe fällt weiter etwas Regen, sonst bleibt es trocken. Der DWD meldet Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad. Es weht ein mäßiger, mitunter auch frischer Nordostwind. In der Nacht zum Freitag lockert es meist auf und es soll trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad.

Auch am Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und Quellwolken. Dem DWD zufolge soll es jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend nur gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad.