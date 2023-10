Neutrale Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in puncto Pflege informieren möchten. Das bietet der Pflegestützpunkt in Memmingen. Wie das funktioniert hat sich auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek angeschaut. Pflegeberaterin Gina Denk berichtete dem Minister aus ihrem Beratungsalltag.

Der Pflegestützpunkt in Memmingen war bei seinem Start im April 2022 einer der ersten in Schwaben. Mittlerweile gibt es im Regierungsbezirk bereits sieben und in ganz Bayern sogar 50 Beratungsstellen. Die Zahl wird jedoch noch weiter steigen, ist sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek laut einer Pressemitteilung der Stadt Memmingen sicher: "Da es immer mehr ältere und pflegebedürftige Menschen gibt und es wichtig ist, die Pflegenden wirklich vor Ort beraten zu können." Er und Stadträtin Prof. Dr. Veronika Schraut hatten vor vier Jahren den Stadtratsantrag zur Einrichtung eines Pflegestützpunkts gestellt. Nun waren sie beim Pflegestützpunkt um sich vor Ort zu informieren.

Gina Denk über den Memminger Pflegestützpunkt und ihre Arbeit

Gina Denk arbeitet seit April 2023 im Memminger Pflegestützpunkt, der von den Kranken- und Pflegekassen, dem Bezirk Schwaben sowie der Stadt Memmingen gemeinsam getragen wird. Die studierte Gesundheitswirtin berichtet beim Termin über ihre Arbeit bei der Beratung der Klientinnen und Klienten: "Die Beratung rund um das Thema Pflegebedürftigkeit ist die Kernaufgabe meiner Arbeit. Sowohl Betroffene, als auch ihre Angehörigen können sich mit ihrem Anliegen an den Pflegestützpunkt wenden." Der Pflegestützpunkt habe insbesondere die Aufgabe, so Denk, vor Ort die vorhandenen Beratungsstrukturen der Pflegekassen trägerneutral zu ergänzen. Man leiste unter anderem Hilfestellung bei der Beantragung eines Pflegegrades, berate zu den verschiedenen Pflegeleistungen und deren Einsatz sowie zur individuellen Pflegesituation.

Gina Denk: Fachkräftemangel auch hier große Herausforderung

"Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Netzwerkarbeit", berichtet die 25-jährige gebürtige Memmingerin. "Eine enge Zusammenarbeit und der Austausch mit anderen Akteuren in der Region ist essentiell für eine gute Versorgung der Menschen und das Vermeiden von Parallelstrukturen." Es sei wichtig, für die individuellen Bedarfslagen der Ratsuchenden die richtigen Ansprechpartner und Anlaufstellen zu kennen, um gezielt weiterhelfen zu können. "Eine große Herausforderung stellt wie im gesamten Gesundheitswesen der Fachkräftemangel dar", so Gina Denk. Denn bei fehlenden Kapazitäten insbesondere in der stationären Versorgung stoße auch der Pflegestützpunkt in der Beratung und Unterstützung an seine Grenzen, wenn freie Plätze in den Pflegeeinrichtungen nicht zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund werden die Klienten bei Bedarf dabei unterstützt, eine Alternativlösung zu erarbeiten.

"Pflegestützpunkte sind ein wichtiger Baustein im Gesundheitsland Bayern"

Damit die Bürgerinnen und Bürger noch besser über die Arbeit des Pflegestützpunkts informiert sind, wird sich dieser bei den Gesundheitstagen und bei der Bürgerversammlung im November vorstellen. Dort besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit Gina Denk ins Gespräch zu kommen und sich über den Pflegestützpunkt und dessen Arbeit zu informieren. Staatsminister Klaus Holetschek freut sich über die Bilanz, die die Pflegeberaterin bereits jetzt ziehen kann: "Die Pflegestützpunkte sind ein wichtiger Baustein im Gesundheitsland Bayern und ein Hilfsangebot, das zu 100 Prozent bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt."