Wie das Landratsamt Lindau mitteilt, ist die Geflügelpest jetzt im Landkreis Lindau angekommen. Das gilt es jetzt zu beachten:

Bei einer tot aufgefundenen Möwe auf der Galgeninsel am Lindauer Bodenseeufer ist im Landkreis Lindau (Bodensee) nun erstmalig in diesem Jahr die Geflügelpest (HPAI, H5N1) festgestellt worden. Aktuell sieht das Landratsamt noch von der Einrichtung von Schutzzonen und der Anordnung einer Aufstallungspflicht für Geflügel im Landkreis Lindau (Bodensee) ab. Sollten die Fälle sich jedoch häufen, wird das Landratsamt die Situation neu bewerten.

Geflügelpest breitet sich in Deutschland und Europa aus

Seit Oktober 2022 nimmt die Zahl der Fälle von HPAI bei Wildvögeln kontinuierlich zu und breitet sich auf ganz Deutschland aus. Auch innerhalb Europas traten die Fälle bei Wildvögeln zunächst besonders in den nördlichen Ländern auf. Von dort breiteten sie sich nach Süden aus. Daneben gab und gibt es eine große Zahl von Geflügelpestausbrüchen in Geflügelhaltungen in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas.

Was es im Landkreis Lindau nun zu beachten gibt

Nachdem nun die Geflügelpest bei der toten Möwe nachgewiesen werden konnte, gilt es nun im Landkreis Lindau einige Dinge zu beachten, wie das Landratsamt auflistet: