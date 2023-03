Die Warenhauskette Galeria Kaufhof wird 52 Warenhäuser im gesamten Bundesgebiet schließen. Wie die Deutsche Nachrichten Agentur (dpa) mit Bezug auf den Gesamtbetriebsrat berichtet, sind von den Schließungen über 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen.

Hintergrund der Schließungen: Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober bereits zum zweiten Mal in weniger als drei Jahren ein sogenanntes Schutzschirm-Insolvenzverfahren eröffnen müssen. Ursache dafür seien explodierende Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland gewesen, so die dpa. Bereits im Oktober war klar, dass im Zuge der Sanierung Warenhäuser geschlossen werden müssen.

Was passiert mit den Warenhäusern im Allgäu?

Unter anderem ist der Konzern mit Warenhäusern in Kempten (Galeria) und Memmingen (Karstadt) vertreten. Beide Häuser nehmen im innerstädtischen Handel der Städte Kempten und Memmingen eine zentrale Rolle ein. Unter den Filialen, die geschlossen werden sollen, ist auch der Standort in Kempten. Er wird zum 31. Januar 2024 seine Türen schließen.

Anders schaut die Sache in Memmingen aus. Die Karstadt-Filiale dort bleibt erhalten. Das erfuhren die Mitarbeiter am Montagmittag bei einer Versammlung, wie die Allgäuer Zeitung berichtet.

Welche weiteren Filialen sind betroffen?

Zum 30. Juni 2023 sollen folgende 21 Standorte geschlossen werden:

Celle

Coburg

Cottbus

Duisburg Düsseldorfer Straße

Erlangen

Gelsenkirchen

Hagen

Hamburg-Harburg

Hamburg-Wandsbek

Leipzig Neumarkt

Leverkusen

München-Bahnhof

Neuss

Nürnberg Königstraße

Nürnberg-Langwasser

Offenbach

Paderborn

Regensburg Neupfarrplatz

Saarbrücken am Bahnhof

Siegen

Wiesbaden Kirchgasse

Zum 31. Januar 2024 ist dann die Schließung dieser 31 Filialen geplant:

Bayreuth

Berlin-Charlottenburg

Berlin-Müllerstraße

Bielefeld

Braunschweig

Bremen

Darmstadt am weißen Turm

Dortmund

Düsseldorf Schadowstraße

Essen

Esslingen

Frankfurt Zeil

Hanau

Heidelberg Bismarckplatz

Hildesheim

Krefeld

Leonberg

Limburg

Lübeck

Mönchengladbach

Oldenburg

Pforzheim

Reutlingen

Rosenheim

Rostock

Schweinfurt

Siegburg

Stuttgart-Eberhard-Straße

Viernheim-RNZ

Wuppertal

Umfassende Sanierung in den verbleibenden Filialen

Nach den Plänen des Warenhauskonzerns sollen die verbleibenden 77 Filialen in den kommenden drei Jahren allesamt umfassend modernisiert werden, berichtet die dpa. In Zukunft will sich der Konzern bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Schönheitspflege und Wohn-Accessoires konzentrieren. Bei der Gestaltung ihres Sortiments sollen die Filialen außerdem mehr Eigenständigkeit erhalten.

Mit Blick auf das geplante Maßnahmenpaket sagte Galeria-Chef Miguel Müllenbach: "Das Warenhaus in Deutschland hat damit eine Zukunft." Allerdings muss vor dem Neustart noch die Gläubigerversammlung am 27. März in Essen grünes Licht dafür geben. Lehnt sie den Insolvenzplan ab, droht dem Unternehmen das sofortige Aus.

Eine städtebauliche Chance?

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, betonte in vielen von Warenhausschließungen betroffenen Städten werde die aktuelle Entwicklung auch als städtebauliche Chance verstanden. "Es gibt schon Ideen oder Pläne, wie neues Leben in die Kaufhäuser einziehen kann: als Universitätsstandort oder Schule, mit Start-ups, Co-Working-Labs, Künstler-Ateliers oder mit dem Bürgerservice, als Mehr-Generationenhaus oder Wohngebäude." Ehemalige Kaufhausstandorte, die bereits umgenutzt worden seien, böten dafür gute Beispiele.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, sie wolle nun die vorgelegte Schließungsliste genau prüfen, um nach Möglichkeiten zu suchen, um einige der Filialen doch noch zu erhalten.