Im Allgäu hält allmählich der Frühling Einzug. In Bodolz am Bodensee hat wegen der warmen Temperaturen die Aprikosenblüte bereits begonnen. Wie hier an einem in Südausrichtung gelegenen Hang treiben die Knospen aus und verwandeln die Bäume in ein Paradies für Bienen,

Hummeln und Schmetterlingen.

Wunderschöner Anblick

Viele Spaziergänger und Fahrradfahrer halten kurz an und betrachten den wunderschönen Ausblick auf die rosa weiße Blütenlandschaft und die verschneiten Alpen, welche im Hintergrund zu sehen sind.

Ernte im Sommer

Die Mitarbeiter des Obsthofes arbeiteten bereits fleißig in den Plantagen und dünnen die Aprikosenbäume aus, was dazu beiträgt das weniger Früchte wachsen sich dafür aber größere und aromatischere entwickeln können. Geerntet werden können die Aprikosen Ende Juli, Anfang August.