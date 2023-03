Der Frühling hält Einzug in der Region. So wird das Wetter im Allgäu in den nächsten Tagen.

Sonne und Frühling zum Wochenende

Am Mittwoch zeigt sich in weiten Teilen des Allgäus zwar überwiegend die Sonne, trotzdem bleibt es mit höchstens 4 Grad noch kühl. Gebietsweise ziehen Wolken über die Region, am Nachmittag wird mäßiger Wind aus Westen vorausgesagt. Der Donnerstag hat mit -8 Grad bei Nacht und milden 11 Grad am Tag einen großen Temperaturunterschied zu bieten. Sonne und Wolken wechseln sich munter ab. Zum Wochenendstart am Freitag erwartet uns dann der bis jetzt schönste Tag der Woche. Bis zu 17 Grad und strahlender Sonnenschein lassen Frühlingsgefühle erwachen.

Genauere Informationen zum Wetter in der Region findet ihr auf unserer Wetterkarte.