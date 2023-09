Diese Woche hat das Freibad in Kaufbeuren noch geöffnet. Ab Montag geht das Bad in die Winterpause. In Neugablonz kann noch gebadet werden. Doch schließt das Freibad dort, ist Baden in Kaufbeuren erst einmal für längere Zeit nicht mehr möglich.

Am kommenden Montag, den 11. September, endet im Freibad Kaufbeuren die diesjährige Badesaison und das Freibad schließt für dieses Jahr, gibt die Stadt Kaufbeuren bekannt. Letzter Badetag vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger ist damit Sonntag, der 10. September.

Freibad in Neugablonz vorerst noch bis 23. September geöffnet

Wer darüber hinaus noch weiter unter freiem Himmel baden möchte, kann das im Freibad Neugablonz machen. Nach aktuellem Stand ist geplant, das Bad hier – je nach Wetterlage – bis zum 23. September geöffnet zu lassen. Sollte dies nicht möglich sein, schließt das Bad am 16. September. Der Termin für das alljährliche Hundeschwimmen im Freibad Neugablonz fällt dann je nach aktueller Situation auf Sonntag, den 17. September oder auf Sonntag, den 24. September. Entsprechende Änderungen werden durch die Stadt Kaufbeuren rechtzeitig bekanntgegeben.

Hallenbad in Kaufbeuren den ganzen Winter lang geschlossen

Zusätzlich informiert die Stadt Kaufbeuren, dass das Hallenbad in Kaufbeuren wegen der aktuell durchgeführten Sanierungsarbeiten heuer den ganzen Winter weiter geschlossen bleibt. Nach aktuellem Stand ist die Wiedereröffnung für die Wintersaison 2024 geplant.