Der Flughafen Memmingen bietet am 2024 zwei neue Reiseziele nach Kroatien an. Neu angeflogen werden das kroatische Dubrovnik und Pula.

Wer gerne Urlaub in Kroatien macht und aus dem Allgäu kommt, der dürfte sich freuen. Denn ab nächstem Jahr gibt es zwei neue Flugverbindungen aus dem Allgäu in das Land an der Adriaküste. Flieger vom Flughafen Memmingen steuern dann nämlich insgesamt vier Ziele in Kroatien an:

Diese Reiseziele in Kroatien fliegt der Flughafen Memmingen an

Zwei Flugverbindungen vom Allgäu Airport nach Kroatien gibt es im Flugplan bereits:

Flugverbindung nach Zagreb

Flugverbindung nach Zadar

Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, lockt mit dem Wahrzeichen, der Kathedrale von Zagreb, unterschiedlichen Kirchen, dem Erzbischofspalast, wie auch mit unterschiedlichsten Festivals und Food-Märkten. Der Flughafen Memmingen fliegt die kroatische Hauptstadt mehrmals pro Woche an.

Zadar ist eine kroatische Stadt an der dalmatinischen Küste. Bekannt ist sie vor allem für die römischen und venezianischen Ruinen in der auf einer Halbinsel gelegenen Altstadt. Zudem ist Zadar für seine modernen Attraktionen bekannt: Das Lichtspiel des Grußes an die Sonne und die Meeresorgel.

Diese Reiseziele vom Flughafen Memmingen nach Kroatien kommen ab April 2024 dazu

Zum Sommerflugplan 2024 des Flughafen Memmingen kommen dann allerdings noch zwei weitere Ziele in Kroatien dazu:

Flugverbindung nach Dubrovnik

Dubrovnik, auch die "Perle an der Adria" genannt gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten in Kroatien. Hier lest ihr, warum Dubrovnik auf der Reiseliste stehen kann und auch welche anderen Ziele in Kroatien zu den sehenswertesten Orten gehören. Ryanair verbindet Dubrovnik ab dem 2. April 2024 mit Memmingen.

Wieder zwei neue Ziele ab April vom Flughafen Memmingen

Flugverbindung nach Pula

Pula, die Küstenstadt an der Spitze der kroatischen Halbinsel Istrien, ist für ihren geschützten Hafen, zahlreiche Strände und Ruinen aus der Römerzeit bekannt. Ab dem 1. Juni 2024 geht es zwei Mal pro Woche vom Flughafen Memmingen nach Pula.