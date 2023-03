Am heutigen Dienstag sind die Inzidenzwerte im Allgäu flächendeckend gesunken. Hier ein Überblick über die aktuellen Inzidenzen im Allgäu, Bayern und in Deutschland.

Die 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt laut dem Robert-Koch Institut (RKI) am heutigen Dienstag bei 78,5. Sie liegt damit deutlich unter dem Wert der Vorwoche (132,9). Die Zahl der Neuinfektionen ist ebenfalls stark gesunken. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 10.812 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 32.970). Die Zahl der gemeldeten Todesfälle ist dagegen gestiegen. Am Dienstag meldet das RKI 186 neue Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen (Vorwoche: 139).

Die aktuelle Lage in Bayern und im Allgäu

In Bayern liegt die Inzidenz am heutigen Dienstag leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt. Aktuell meldet der Freistaat einen Inzindenzwert von 77,3. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt bei 1.922 (Vorwoche: 4.802). Am Dienstag melden die Gesundheitsämter, dass 43 weitere Personen im Freistaat an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind. Vor einer Woche meldeten die bayerischen Gesundheitsämter 41 neue Todesfälle. Im Allgäu melden alle Kreise und kreisfreien Städte einen teilweise deutlichen Rückgang der Coronafälle. Mit 114,5 hat aktuell der Landkreis Ostallgäu die höchste Inzidenz. Der Landkreis ist aktuell der einzige, der über dem bundesweiten Durchschnitt liegt.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Dienstag

(Stand: Dienstag, 07. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)