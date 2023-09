Für einen ganz besonderen Wettkampf trainiert, haben am Samstagnachmittag 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf. Unter Atemschutz ging es für die Einsatzkräfte auf 1.040 Treppenstufen auf die Plattform der Skiflugschanze.

Dabei müssen die Einsatzkräfte in voller Montur also mit Handschuhen, Schutzkleidung, Atemschutzgerät und Stiefeln, die insgesamt zusammen rund 30 Kilogramm wiegen, einen Höhenunterschied von 162 Metern überwinden. Der Wettkampf am 21. Oktober 2023, für den die Feuerwehrleute trainierten, wird dann wie im echten Einsatz, als Zweierteam durchgeführt.

29 Bilder Benjamin Liss

1.040 Treppenstufen und 162 Höhenmeter

Gestartet wird im Auslaufbereich der Schanze. Von dort aus, geht es über 1.000 Treppenstufen nach oben. "Die Treppenstufen sind aufgrund der Steigung immer unterschiedlich hoch, dass ist eine wahre Herausforderung. Die Schwierigkeit dabei ist, seine Kraft und auch seine Atemluft richtig einzuteilen, was nicht jedem so einfach gelingt", so der Veranstalter. Rund 500 Teilnehmer treten im Oktober dann gegeneinander an. Neben vielen Feuerwehren aus dem Allgäu und Deutschland, kommen auch Teilnehmer aus Österreich, Luxemburg, Schweiz und aus Ungarn, um die 1.040 Treppenstufen und 162 Meter Höhenunterschied zu überwinden.