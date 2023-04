In der Nacht vom Ostersonntag auf Ostermontag kam es in Kranzegg bei Rettenberg zu einem Großeinsatz mit über 150 Einsatzkräfte. Alarmiert wurden die Kräfte zu einem Gebäudebrand zum bekannten Gasthaus "Mohrenwirt". Beim Eintreffen der ersten Kräfte, drang bereits dichter Rauch aus dem fast 300 Jahre alten Gebäude, das erst vor kurzem umgebaut wurde.

Die Kräfte der Feuerwehr versuchten sofort, unter schwerem Atemschutz den Brandherd zu lokalisieren, was aber durch die starke Rauchentwicklung sehr schwer war. Im Bereich der Küche konnten sie dann den Brandherd lokalisieren und ablöschen, doch da haben sich die Flammen schon fast durch das ganze Gebäude gefressen. Während im Erdgeschoss noch die Decken im Gastraum abgelöscht wurden, kam es zu einer Durchzündung bis in den Dachgiebel. Innerhalb weniger Minuten stand der Dachgiebel des fast 300 Jahre alten Gebäudes in Vollbrand. Flammen und schwarzer Rauch erleuchteten den Nachthimmel.

Weitere Kräfte alarmiert

Umgehend wurden weitere Kräfte der Feuerwehr Sonthofen nach alarmiert. Von außen wurde mit mehreren Strahlrohren und Drehleitern versucht, die Flammen in den Griff zu bekommen, was nur schwer gelang. "Wir müssen von Glück sprechen, dass die Flammen nicht auf die benachbarten Gebäude übergreifen", so ein ehrenamtlicher Helfer der Feuerwehr. Anwohner in Nachbargebäuden werden evakuiert und kommen im Rathaus von Rettenberg unter. In Kranzegg kämpfen die ehrenamtlichen Helfer weiter bis in den Morgen gegen die Flammen. Zwei Bewohner des Hauses erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden dürfte im Millionenbereich liegen. Bekannt ist das Gasthaus im gesamten Allgäu durch seinen Mädeleball der jedes Jahr zur Faschingszeit dort stattfindet.