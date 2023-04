"Ex-Finanzminister", "Spitzenpolitiker" oder "Mister Euro": Theo Waigel hat so manchen Titel inne. Jetzt kam ein weiterer dazu: Der 83-Jährige wurde Ehrendoktor der Uni Augsburg.

Am Dienstagabend wurde dem in Seeg im Ostallgäu wohnhaften Waigel die Ehren-Auszeichnung im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses verliehen. Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge bekam der 83-Jährige die Würde als Ehrendoktor unter anderem "für seine außergewöhnlichen wirtschaftspolitischen Leistungen bei der Schaffung der deutschen und der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion". Wie die "augsburger-allgemeine" berichtet, lobte Wolfgang Schultze, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg Waigel für sein Lebenswerk. Die Laudatio hielt Altbundespräsident Horst Köhler. Der in Oberrohr bei Günzburg geborene Waigel nahm demnach den Titel als Ehrendoktor "mit großer Freude und verhaltenem Stolz" an.

Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft

Geehrt wurde Waigel zudem für sein langjährige Wirken "an der Schnittstelle von politischer und wirtschaftlicher Praxis einerseits und Wissenschaft andererseits". Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Augsburg stellte sein Schaffen im Bereich der Volkswirtschaftslehre wie in der Betriebswirtschaftslehre heraus. Der promovierte Jurist setzt sich laut dpa seit Jahrzehnten auch in Gremien direkt für die Universität in Augsburg ein.

Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Augsburg an Theo Waigel im Goldenen Saal. Michael Hochgemuth

Das ist "Theo" Waigel

Theodor „Theo“ Waigel war von 1989 bis 1998 Bundesminister der Finanzen und von 1988 bis 1999 CSU-Vorsitzender. Er hatte als Bundesfinanzminister der gemeinsamen Währung den Weg geebnet und gilt als einer der Väter des Projekts. Der Name Euro geht, wie die dpa erklärt, zudem auf einen Vorschlag Waigels zurück. Viele nennen ihn deswegen auch "Mister Euro". Heute lebt Waigel, der mehr als ein Jahrzehnt lang Chef der CSU war, zusammen mit Ehefrau Irene Epple in Seeg im Ostallgäu. Er ist zudem Ehrenvorsitzender der Christsozialen. Ein weiterer Titel, mit dem sich der, trotz alledem bescheidene, 83-Jährige rühmen kann.