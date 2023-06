Ein Löffel Pulver ins Glas, Wasser dazu, umrühren und ozapft is! Stefan Fritsche aus Brandenburg hat mit seinem Bierpulver weltweit für Furore gesorgt. Was viele nicht wissen - er kommt aus dem Allgäu.

Es berichteten alle: Die Daily Mail, die New York Post, CNN, das ZDF, Reuters und viele mehr. Stefan Fritsche, Inhaber der Klosterbrauerei in Neuzelle in Brandenburg, ging international durch die Medien. Denn: Er entwickelt derzeit Bierpulver. Also Bier zum Anrühren.

Stefan Fritsche

Bierpulver befindet sich noch in der Entwicklungsphase

Dadurch sollen die Emissionen und die Kosten beim Export von Bier drastisch gesenkt werden – jedenfalls wenn das Produkt fertig ist. Denn noch befindet es sich in der Entwicklungsphase.

Wie weit sie mit der Entwicklung sind, warum das Bierpulver vielleicht etwas für Elon Musk wäre und warum Fritsche immer ein besonderes Gefühl hat, wenn er die Allgäuer Berge sieht, erzählt er im ausführlichen Interview auf allgaeuer-zeitung.de.