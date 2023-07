Unter dem Motto "Europäisch gleich bunt" haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Memmingen an einem europaweiten Schulwettbewerb teilgenommen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden noch bis zum 1. August im Memminger Rathaus ausgestellt.

Der Europäische Schulwettbewerb fand dieses Jahr zum 70. Mal statt und viele Schülerinnen und Schüler aus Memminger Schulen haben sich mit Bildern, Songs, Videos, Berichten oder Briefen beteiligt. Einer Pressemitteilung des Stadt Memmingen zufolge hat OB Jan Rothenbacher 30 Bundes- und Landessiegerinnen und Sieger ausgezeichnet. Die Siegerinnen und Sieger kamen aus der Sebastian-Lotzer-Realschule und dem Vöhlin-Gymnasium. "Herzlichen Glückwunsch für eure kreativen Arbeiten. Ihr habt euch für Europa stark gemacht", gratulierte der Oberbürgermeister.

Zahlreiche Wettbewerbsarbeiten sind noch bis 1. August in der Rathaushalle ausgestellt. (Zugang vormittags über Pforte im benachbarten Welfenhaus) Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

"Vielfalt als Stärke"

Während ältere Bürgerinnen und Bürger noch Erinnerungen an Europa in der Kriegs- und Nachkriegszeit haben und ein Europa mit Grenzen kannten, mache die junge Generation ganz andere Erfahrungen, so Oberbürgermeister Rothenbacher. Durch Schüleraustauschprogramme und die Möglichkeit im europäischen Ausland zu arbeiten oder zu studieren gäbe es die Möglichkeit andere Länder aus einer ganz anderen, inneren Perspektive, kennenzulernen. "Die große Stärke der Europäischen Union ist der Facettenreichtum der Länder. Es geht darum, die Vielfalt als Stärke zu erkennen und sich selbst in die Vielfalt einzubringen", bezog sich der OB auf das diesjährige Motto des Wettbewerbs "Europäisch gleich bunt". Seinen besonderen Dank richtete Rothenbacher dabei an die Schulen für deren starke europäische Arbeit.

Kunstlehrerin präsentiert Wettbewerbsarbeiten

"Europa kann nur in der Vielfalt bestehen", betonte Burkhard Arnold, Vorsitzender der Europa-Union Memmingen, die die Auszeichnung der Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Europabüro der Stadt organisierte. "Es ist unerlässlich, dass sich alle am gemeinsamen Wertekatalog Frieden, Freiheit und Menschenwürde orientieren". Die Wettbewerbsarbeiten wurden im Rathaus von Kunstlehrerin Barbara Müller-Pollack vorgestellt, die den Wettbewerb und die Arbeit des Europabüros sowie der Europa-Union gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian Heiss engagiert begleitet hat. Die Auszeichnung der jungen Leute wurde der Stadt Memmingen zufolge von der Sparkasse Schwaben-Bodensee gefördert .