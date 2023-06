Die Preissteigerungen sind auch in den Eisdielen in Kempten, Memmingen oder Kaufbeuren angekommen. So teuer ist eine Kugel Eis aktuell im Allgäu.

1,80 Euro für eine Kugel Eis? Ja, das blättert man mittlerweile in so mancher Eisdiele hin. Zum Beispiel in einem beliebten Eiscafé in Kempten. Etwas günstiger ist das Eis etwa in einer Pâtisserie in Memmingen mit einem Preis von 1,70 Euro pro Kugel.

So viel kostet aktuell eine Kugel Eis im Allgäu

Aber für alle, die bei diesen Preisen schon mit den Ohren schlackern, gibt es Entwarnung: Die beiden Beispiele sind eher die Ausreißer im Allgäu. In diesem Sommer kostet eine Kugel Eis in den meisten Eisdielen in der Region zwischen 1,40 Euro und 1,50 Euro.

