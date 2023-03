Am Wochenende hat der Winter im Allgäu sein mehr oder weniger überraschendes Comeback gefeiert. Nachdem durch die milden Temperaturen in den vorherigen Wochen bei dem ein oder andern bereits die ersten Frühlingsgefühle aufgekommen sein dürften, herrschen jetzt wieder winterliche Wetterverhältnisse.

Ungemütlicher Wochenstart

Zum Wochenstart bleiben die Temperaturen auch tagsüber deutlich unter dem Gefrierpunkt. Tiefsttemperaturen von bis zu -6 Grad werden vorausgesagt. Den ganzen Tag über hängen dicke Wolken bei höchstens -3 Grad über dem Allgäu. Wegen des lebhaften Ostwindes liegt die gefühlte Temperatur bei -9 Grad am Nachmittag, am Abend sogar bei -12. Der Dienstag wird dann deutlich freundlicher. Die Temperaturen klettern bei viel Sonnenschein am Nachmittag wieder knapp über 0 Grad. In der Nacht bleibt es weiter eisig kalt, -8 Grad werden vorausgesagt. Am Mittwoch dann ein ähnliches Bild: Strahlender Sonnenschein, maximal 3 Grad und eiskalte Temperaturen von bis zu -9 bei Nacht.

Die Lawinenlage im Allgäu

Die Lawinengefahr ist laut Lawinenwarndiest Bayern oberhalb von 1.500 Metern erheblich (Warnstufe 3 von 5), unterhalb davon gering (Stufe 1). Das Hauptproblem ist demnach frischer Triebschnee. Vor allem im kammnahen Steilgelände der Expositionen Nord über West bis Süd und in eingewehten Rinnen und Mulden, aber auch kammfern unterhalb von Geländekanten, können mittlere und vereinzelt auch große Schneebrettlawinen bereits durch geringe Zusatzbelastung, wie zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer, ausgelöst werden.

Gefahrenstellen schwer zu erkennen

Gefahrenstellen nehmen an Anzahl und Umfang mit der Höhe zu und sind schwer zu erkennen, wenn sie von Neuschnee überdeckt werden. An vereinzelten Stellen können sich zudem im extrem steilen Gelände trockene Lockerschneelawinen und an Steilhängen mit glattem Untergrund auch Gleitschneelawinen von selbst lösen und mittlere Größe erreichen.

Sonne könnte Lage verschlimmern

Der Lawinenwarndienst geht in seiner Tendenz davon aus, dass die spontanen Lawinenaktivität mit höheren Temperaturen und Sonnenschein ansteigen könnten. Da in den näschten Tagen viel Sonnenschein vorausgesagt wird, dürfte auch die Lawinengefahr weiter steigen.

Genauere Informationen zum Wetter in Ihrer Region finden Sie auf unserer Wetterkarte.